Boa's kunnen niet alle cafébezoekers controleren: 'We zetten niet bij iedere stoel of terras een handhaver neer'

"Met de check-app is het gewoon toegestaan om dichtbij elkaar te staan en in elkaars gezicht te ademen, of je dat nu overdag doet of 's avonds."

Het is volgens de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's niet haalbaar om alle cafébezoekers te controleren op een coronabewijs. "Die verantwoordelijkheid ligt bij de schouwburg of kroeg zelf. Wij gaan er ook wel op controleren, maar niet op een andere manier dan tot nu toe. We controleren vooral op excessen."

Dat zegt Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Met excessen doelt Kolff op ondernemers die nu al zeggen dat ze vanaf 25 september niet gaan controleren op coronabewijzen. Zij zullen bezoek krijgen van een boa of politieman. "Dan ondermijn je de wet en het systeem. Dat accepteren wij niet."

Een deel van de horeca is niet te spreken over de regel dat gasten vanaf 25 september verplicht een coronatoegangsbewijs moeten tonen. Maar volgens Kolff zijn er ook een een heleboel horecaondernemers die dat niet zeggen. "Je ziet in de landen om ons heen dat het op die manier al goed werkt. Het kost niet zoveel moeite. Je hebt een appje op je telefoon als ondernemer of personeelslid, vraagt of je even de CoronaCheck-app mag zien, houdt hem erboven en het is geregeld. Je doet het bij wijze van spreken met het uitreiken van een menukaart of het serveren van een biertje."

Gemeenten krijgen extra geld om handhavers te kunnen aanstellen om toe te zien op de controle van de coronapas, maar of dat gaat werken, vraagt Kolff zich af. "Ik merk nu al in de stad dat er een mensentekort is bij de boa's, dus alleen met geld zijn we er niet. Ik heb daar een hard hoofd in."

Nachthoreca

Daarnaast begrijpt Kolff niet dat de horeca nog steeds tussen 00:00 uur en 06:00 dicht moet blijven. "Als Veiligheidsberaad, samen met de burgemeester van Rotterdam, vinden we het niet verstandig dat er uitzonderingen worden gemaakt op hoofdregels." Als die worden gemaakt, zegt hij, dan moet je ze goed kunnen onderbouwen vanuit gezondheidskundig perspectief. "Die hebben we gemist."

Dat geldt niet alleen voor de sluitingstijden voor de nachthoreca, maar ook de beperking van maximaal 75 procent van evenementen in de binnenruimtes. "Die snappen we eigenlijk niet. We vinden ze ook onhandig in de handhaving en naleving."

'Onevenredig hard getroffen'

Met de check-app is het gewoon toegestaan om dichtbij elkaar te staan en in elkaars gezicht te ademen, of je dat nu overdag doet of 's avonds, zegt hij. "Dus dat verschil zien we niet. Door deze regel wordt de horeca en evenementenbranche onevenredig hard worden getroffen. Veel evenementen zijn niet mogelijk om te organiseren als je maar 75 procent van de capaciteit toelaat, omdat je als ondernemer net op die laatste tien à twintig procent nog wat winst kan behalen."

Ondanks dat het kabinet van plan is de evenementenbranche financieel hulp te bieden, benadrukt Kolff dat het er vooral om gaat dat een horecabedrijf of evenementenorganisatie volledig aan de slag wil gaan. "Het is logisch dat als iets niet mag vanuit het Rijk dat gecompenseerd wordt, maar het gaat erom dat we de logica erachter niet snappen."