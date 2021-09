Vaccinatieregistratie nog niet met open armen ontvangen door Maasstad Ziekenhuis: 'Vragen ons af wat het oplevert'

Vanwege het werken met kwetsbare mensen, wil zorgminister De Jonge werkgevers in de zorg de mogelijkheid bieden om vast te leggen of iemand is gevaccineerd. Het Maasstad ziekenhuis is nog niet enthousiast. "De vaccinatieregistratie is maar een klein element van het hele proces. Ik wil voorkomen dat het afleidt van waar het om gaat: goede kwaliteit van zorg in het ziekenhuis."

Dat zegt Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad ziekenhuis. "We hebben advies gevraagd van ons eigen OMT. Morgen krijgen we daarvan een terugkoppeling en dan gaan we overleggen met andere ziekenhuizen wat we gaan doen."

Maar laaiend enthousiast is Langenbach nog niet over de vaccinatieregistratie. "Ik weet nog niet of we een registratiesysteem gaan opstellen. Ik ben tegen verplichte vaccinatie en registratie van zorgmedewerkers en vraag mij af wat vrijwillige registratie gaat opleveren. Ik moet goed nadenken over wat dat gaat betekenen voor ons ziekenhuis." Volgens Langenbach hangt het van de aard van het ziekenhuis en de categorie patiënten af, hoe belangrijk een vaccinatieregistratie zal zijn.

Kwaliteit van zorg

Voorop staat dat er veilig gewerkt wordt in de ziekenhuizen. Volgens Langenbach houdt dat in dat ook als je gevaccineerd bent, je genoeg afstand moet houden, je handen wast en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Hij noemt het 'irritant' dat deze discussie gaat om de registratie, terwijl dat een klein onderdeel is van de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis. "Zorgmedewerkers hebben anderhalf jaar keihard gewerkt en op hun tenen gelopen. Dan gaat het nu over het registreren van hun vaccinatie... Ik vind het belangrijk om eerst met hen in gesprek te gaan en vanuit hun autonomie te kijken wat een registratie zou kunnen betekenen."

Langenbach: "Nogmaals, als het helpt bij het leveren van goede zorg en het kan op vrijwillige basis, dan wil ik er best over nadenken. Maar om nu te zeggen dat we dit morgen gaan doen, gaat mij echt te ver."

Zorgen over versoepelingen

Daarnaast bestaan er in het ziekenhuis zorgen over de gevolgen van de aangekondigde versoepelingen. "Je kan wel zeggen dat dit voor Nederland kan, gebaseerd op een vaccinatiegraad van 85 procent. Maar in onze stad Rotterdam is de vaccinatiegraad 58 procent, dus wij zullen in onze regio er echt last van gaan krijgen. We weten dat er meer besmettingen en dus ook ziekenhuisopnames gaan komen. En ook dat het weer gaat omslaan: de herfst gaat beginnen en de griep slaat toe. Dat is een cocktail van risico's. Uiteindelijk kan dat leiden tot afschaling van de reguliere zorg."