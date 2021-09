Voor het zevende jaar op rij ligt in De Kuip het beste veld: 'Als ik plaggen zie, doet dat pijn aan m'n hart'

Al ruim een week wist Beltman al dat hij op deze woensdagochtend verblijd zou worden met een bezoek van Evgeniy Levchenko, de voorzitter van de VVCS, de vereniging voor contractspelers. Sowieso was de uitverkiezing geen verrassing, want de aanvoerders in de eredivisie kiezen al jarenlang de grasmat in De Kuip als allerbeste. Ook afgelopen seizoen weer. Al lag het veld er vorige maand niet altijd even strak bij als een ieder gewend is.

“Vind je het gek? Weet je niet hoeveel er op is gespeeld?”, reageert Beltman. Een niet heel snelle rekensom leert dat het gaat om vijf oefenwedstrijden en drie Europese voorrondes. “En dan weet er tegen ADO ook nog eens 120 minuten gespeeld hè, vriend. Plus drie trainingen. Als er dan in de warming-up tegen Go Ahead Eagles een flinke bak regen valt, is dat net even te veel voor het veld. Feyenoord won, dus voor veel mensen maakt een minder veld dan niet uit. Maar bij mij doet het pijn in m'n hart als ik die plaggen zie liggen. We hebben nu rust gehad en maken ons op voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Een veld moet niet alleen in september goed zijn. Hij moet het hele jaar rond er top bij liggen.”

24/7 ermee bezig

Levchenko knielt op het veld en aait de grassprieten als een puppy van enkele weken. "Als je het ruikt, is het net parfum. Eigenlijk wil je het op jezelf smeren. Dit is zo uniek. Zo mooi. Eigenlijk wil ik hierop blijven liggen", lacht de oud-voetballer van onder meer Sparta. Heel lang is hij niet bezig geweest met zijn speech voor Beltman en zijn team. "Kwestie van copy-paste." Biljartlaken. Liefde voor het veld, voor de club. En ook de trainingsvelden worden zeven dagen per week verzorgd. Alles is al zo vaak gezegd en geschreven. Waar Beltman ook komt, overal moet hij vertellen wat nu zijn geheim is.

“Het standaardantwoord is dat het gaat om de uren die je maakt. Dingen durven doen, je mat en stadion kennen. Wat moet je doen om je veld vooral in de wintermaanden goed te krijgen? Bij alle velden in de eredivisie zie je momenteel dat de plaggen er uit vliegen. Dat komt omdat we zo’n natte zomer hebben gehad. Let maar op, in de winter krijgen we grote problemen in de eredivisie. Die wil ik voor zijn door er 24/7 mee bezig te zijn.”

Vijf jaar geleden maakte Rijnmond de 'Ode aan de Rotterdammer', met Erwin Beltman in de hoofdrol. Tekst gaat verder na de video:

Beltman is blij met de tendens dat steeds meer clubs natuurgras verkiezen boven kunstgras. RKC, ADO Den Haag, VVV Venlo...zij kozen voor de ondergrond waar iedere grasmeester zo van houdt. Maar in de achtertuin van Beltman ligt er kunstgras. Vloeken in de kerk. "Dat klopt. Maar ik heb drie kinderen en die vinden het lekker om in de zomer een zwembad op te zetten. Als ik dan thuiskom en ik zie die mat liggen, moet ik thuis ook nog eens aan de gang. Daar heb ik echt geen zin in. Dan maar mooi en vooral functioneel kunstgras."

Meer natuurgras als doel

Het is lastig voor te stellen, maar bijna moest Stadion Feijenoord op zoek naar een nieuwe grasmeester. Uiteindelijk kwamen alle partijen er wel uit en kreeg Beltman de ruimte om met zijn eigen bedrijf Master in Grass ook andere clubs te adviseren. In het verleden klopten onder meer PSV en Vitesse al eens aan de deur en inmiddels heeft Beltman een aantal amateurclubs kunnen helpen.

"We hebben er inderdaad een tijdje over gepraat en met mijn directeur Jan van Merwijk (directeur van Stadion Feijenoord, red.) zijn we er perfect uitgekomen. Dus voorlopig heb je nog wel even last van mij", vertelt Beltman. "Grasvelden en jonge jongens opleiden, dat is mijn passie. Je ziet dat steeds meer eredivisieclubs kiezen voor echt gras. Dat is mijn doel."

Onbedoeld kwam Beltman onlangs in het nieuws, toen hij in de rust van Feyenoord-Go Ahead Eagles de ongeneeslijk zieke supporter Marco van den Wildenberg het veld opliet. De grasmeester kreeg vlak voor de aftrap het verzoek en kreeg het niet over zijn hart om nee te verkopen. De directie van Feyenoord was er niet gelukkig mee. Het leverde directeur Mark Koevermans veel kritiek op van supporters.

Beltman realiseert dat hij beter had moeten doorverwijzen naar de afdeling Bijzondere Wensen van Feyenoord, dat bijna dagelijks dit soort verzoeken binnen krijgt. "Terecht dat de directie er niet gelukkig mee was. Ik heb een goed gesprek gehad en zal het in het vervolg helemaal anders doen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Er zitten regels aan verbonden. De club heeft er mensen voor in dienst en dat is niet de grasmeester van Feyenoord."

Met een arrogantie die men in Rotterdam niet gewend is, nodigt een medewerker van Feyenoord Levchenko uit om over negen maanden de achtste schaal op rij uit te reiken. Als het aan Beltman ligt, zou hij hem met alle liefde wederom in ontvangst nemen. "In het verleden heb ik inderdaad wel eens gezegd dat ik voor PSV was. Maar mijn club is nu wel Feyenoord. Iedere keer als ik hier loop, krijg ik kippenvel. Feyenoord is een unieke club. Als wat hier gebeurt is tegen het bizarre aan, positief en negatief. Maar ik ben er gek op."