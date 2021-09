Deze horecaondernemers spreken zich uit tegen een vaccinatiecheck aan de deur: 'Wij zijn geen pressiemiddel'

Op sociale media als Instagram en Facebook posten ze foto's van hun zaak met hart-emoji's en teksten als 'bij ons is iedereen welkom' en 'wij maken nooit onderscheid'. De één is explicieter dan de ander. Sommigen schrijven niet te zullen gaan controleren aan de deur, anderen laten dat in het midden. De meesten willen hun verzet tegen de QR-code niet toelichten. Geen behoefte om daar verder iets over te zeggen, de tekst spreekt voor zichzelf, zeggen ze. Ze willen geen politiek statement geven, maar hun hart laten spreken.

Wie na 25 september een koffiezaakje, terras of restaurant in wil, moet aan de deur een QR-code laten zien. Die code bevestigt dat je ofwel bent gevaccineerd, ofwel negatief bent getest. Voor een groeiende groep horecaondernemers is dat na alle eerdere regels een stap te ver. Ze vinden dat ze hiermee discrimineren, voelen zich gebruikt als middel om mensen een vaccin op te dringen, vinden het privacyschending en hebben er de capaciteit niet voor.

Susanna, Ahmed en Jamil hebben alle drie hun eigen redenen om hier een grens te trekken en zich uit te spreken, en willen graag vertellen waarom.

Gastvrijheid

Jamil runt restaurant Supermercado in Rotterdam-Centrum en laat er geen misverstand over bestaan. "Het is basta, klaar. Tot hier en niet verder." Voor Jamil zijn er verschillende redenen om de hakken in het zand te zetten. "Vanaf het moment dat ik de horeca in ging werd mij voorgehouden dat het mooiste aan het vak de gastvrijheid is. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk speelt gezondheid voor mijn personeel en klanten een rol, maar nu ligt het risico bij degene die zich wel of niet laat inenten en ik ga geen politieagentje spelen aan de deur."

Jamil zou met liefde afstand blijven houden in zijn restaurant. "Dat heeft zich nu bewezen. Maar ik wil niet gasten die ons door dik en dun hebben gesteund gaan moeten weigeren. We hebben ook niet de drang het restaurant helemaal vol te plempen omdat het nu eenmaal weer kan. Wij willen ook het beste voor onze klanten en onszelf."

We verplichten het onze klanten, maar van ons personeel weten we het niet. Jamil, Supermercado

Hele groep steigeren

Ook de capaciteit is voor hem en voor collega's een probleem. "Ik kom nu al tijd en handen tekort, laat staan als ik straks nóg extra handelingen moet verrichten." En hoe reageren mensen als zijn personeel straks iemand moet weigeren? "Als je met een groepje komt eten en een van die groep moeten wij gaan weigeren. Dan kun je er donder op zeggen dat de hele groep gaat steigeren." Daarnaast kan Jamil die groep financieel wel gebruiken. "Ik wil die groep wel hebben. En stel dat daar nog allemaal wachtenden achter staan... het wordt een bak ellende. En ik ga er ook geen portier naast zetten, die middelen heb ik niet."

Van zijn personeel mag Jamil niet weten of ze wel of niet zijn gevaccineerd. "Dat is toch krom, dat een ongevaccineerde serveerster van mij iemand anders de toegang moet gaan weigeren? We verplichten het onze klanten, maar van ons personeel weten we het niet."

Geen keuze

Jamil krijgt veel steun na zijn besluit. "Ik ben hier niet leading in ofzo... maar de een na de ander sluit zich aan. We hebben ook tal van reacties gekregen, er zat niet één negatieve bij. Dat geeft wel iets aan." Toch is er ook personeel dat er anders in staat, vertelt Jamil, en dat zorgt soms voor frictie. "Wij willen helemaal niet een kant hoeven kiezen. Je stoot altijd wel iemand tegen de borst. Er zijn ook mensen die wel ergens willen eten veilig met de app en dat is ook prima." Het zou daarom wat de ondernemer betreft beter zijn om de CoronaCheck-app als advies in te voeren. "Dat neemt de interne discussie in ieder geval weg. Nu heb ik geen keuze."

"Iedereen zag de bui al hangen", zegt Jamil. Ik snap ook dat dingen zich blijven ontwikkelen, ook met wetgeving. En dat zij ook keuzes moeten maken die niet altijd goed vallen." Maar deze keer gaat het te ver. Bang voor problemen of een boete is Jamil niet. "De boa's hebben ook de capaciteit niet. Al is het wel krom dat dit bij de controlerende macht is weggehaald en bij de horecaondernemer is neergelegd, maar dat zij wel het extra geld voor toezicht krijgen en wij alleen de verplichting te controleren. Ik denk dat het met een sisser afloopt. Er is ook gewoon geen draagvlak meer. De anderhalvemeterregel is al veel langer weggeëbd." Toch blijft het voor de restauranteigenaar een heel moeilijk dilemma. "Als de besmettingen weer stijgen en de horeca is de grootste oorzaak, dan heb ik hier misschien weer spijt van."

'Ja' tegen de één en 'nee' tegen de ander. Dat is het ergste. Susanna, Sappi Rotterdam

Gebruikt als pressiemiddel

"Het is oneerlijk en ik ziet het nut er niet van in", zegt Susanna van Sappi, een sapjesbar met vestigingen in Rotterdam-Centrum en -Noord. De gedachte om onderscheid te maken en ongevaccineerden buiten te laten staan, vindt ze een grens over gaan. "Dat kan echt niet. Ik wil geen onderscheid maken. Ik weet het van mijn personeel niet, dat is hun eigen keuze. En dat geldt ook voor mijn klanten."

Susanne voelt zich gebruikt als pressiemiddel in de hoop dat vooral jongeren zich hierdoor meer laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat ze dan meer kunnen. "Ik voelde het al aankomen, maar dacht nog: ze zullen het toch niet echt doen? Het wordt steeds erger."

Veel steun

Het is een gevoelig onderwerp, omdat het weigeren van de CoronaCheck-app een boete kan opleveren. Daarom is Susanna blij dat meer ondernemers zich uitspreken. In een Instagram-post schrijft ze: "Wij willen geen onderscheid maken, bij ons ben je welkom!" Nooit eerder kreeg ze zoveel likes en positieve berichtjes om haar boodschap te steunen. Onderling hebben horecaondernemers het er met elkaar over, maar dit melden was niet afgesproken. "We deden het gewoon en we voelen ons erg gesteund."

Susanna begrijpt ook dat er mensen zijn die het juist wel fijn vinden om in een bubbel te zitten met gevaccineerden en negatief getesten. "Dat snap ik en dat mag je zelf weten." De eerdere regels in de horeca waren ook al niet fijn, maar met onderscheid maken is voor Sappi een grens bereikt. "'Ja' tegen de één en 'nee' tegen de ander. Dat is het ergste. Natuurlijk, niemand zit op de regels te wachten, maar dit zijn geen regels meer, dit gaat om mensen en hun eigen keuze."

Wrijving en woede

Ook Ahmed Baglari van urban bistro By Ami op de Kop van Zuid is het totaal niet met de check eens, al gaat hij de regels niet overtreden. "Wij zijn gastvrije horecaondernemers, wie zijn wij om mensen te gaan vragen of ze zijn gevaccineerd? Als je dat als overheid wil, moet je het zelf doen, wij worden nu gedwongen dat te doen."

Baglari vindt het onbegrijpelijk dat het checken nu op horecaondernemers wordt afgeschoven. "Daar zijn wij helemaal niet voor. Dit is indirecte pressie. Wees dan gewoon eerlijk en zeg dat. In een video zag je Hugo de Jonge nog letterlijk zeggen dat zoiets wettelijk niet kan en constant roepen dat het niet verplicht is."

Het is voor de ondernemer ook een vorm van privacyschending. "Een lijstje invullen bij aankomst, je naam achterlaten is nog tot daaraan toe. Ik houd me altijd aan de regels. Maar hier gaat het om de persoonlijke keuze van mensen en moet ik een QR-code gaan vragen."

Baglari is zelf pro-vaccinatie, zegt hij, daar gaat het hem niet om. "Je maakt onderscheid, een verdeling in de samenleving en dat zorgt voor wrijving. Ik merk nu al de woede en agressie gericht tegen de restaurants. Alsof we in anderhalf jaar nog niet genoeg aan ons hoofd hebben gehad."