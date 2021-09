Dordrecht blokkeert eigen kunstproject vanwege tuinmuur met monumentale status

Edward Clydesdale Thomson bij het schip in aanbouw | Foto: Rijnmond

Een onderdeel van dit kunstproject is dat een schip van 15 meter door de historische binnenstad zou worden gesleept. Maar het college blokkeerde dit, omdat er een conflict ontstond over een stukje tuinmuur met monumentale status.

Het college geeft aan deze ingreep als een grote aantasting van de monumentale muur te zien, schrijft RTV Dordrecht. "De gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie is wel positief over het plan, maar geeft daarbij enkele aanbevelingen mee. De commissie vraagt onder meer naar een onderzoek voor de ingreep, waarbij meer van de originele muur kan blijven staan. Het college heeft beide adviezen bestudeerd en uiteindelijk het advies van de Rijksdienst het zwaarst laten wegen."

Kritiek op kunstproject

De afgelopen maanden kwam er veel kritiek over het kunstproject. Meerdere raadsleden en Dordtenaren waren verbaasd over het feit dat de monumentale muur zomaar gesloopt zou worden. Wethouder Piet Sleeking vindt het nog steeds een bijzonder en waardevol project: "Maar de impact van dit ene onderdeel hebben we onderschat. Ik ga ervan uit dat de kunstenaar met een goed alternatief komt, zodat het project alsnog verder kan."

De directeur van het Dordrechts Museum gaat met de kunstenaar in gesprek over een aangepast voorstel.