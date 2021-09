Vanuit werk direct door naar de nachtclub: 'Vroeg pieken is het nieuwe uitgaan'

In poppodium Annabel wordt afgetrapt met het populaire Tijdscapsule, een evenement waarmee een reis door de tijd wordt gemaakt. Muziek van decennia terug tot aan de hits van nu worden afgewisseld met memorabele beelden, van de val van de Berlijnse Muur tot aan voormalig minister-president Jan Peter Balkenende die van een skateboard valt. Maar dit keer wordt er aan die beelden nog een ander aspect toegevoegd. "Ze worden nu gecombineerd met beelden van de demonstraties van Unmute Us en fragmenten van coronapersconferenties", vertelt Yagoub.

De eigenaar is het niet eens met de voorwaarden die het kabinet heeft verbonden aan de opening van nachthoreca. "Ik ben het er als burger totaal niet mee eens, maar als ondernemer zal ik me toch moeten schikken. Ik doe er alles aan om er zo snel mogelijk van af te zijn." Protestbeweging Unmute Us, waar Yagoub mede-initiatiefnemer van is, spant een kort geding aan tegen de staat om aan te geven hoe teleurgesteld ze zijn in het beleid. Toch houden Annabel en Perron zich aan de regels. "Ik krijg heel veel berichten van mensen die vragen hebben." Bijvoorbeeld of ze een QR-code moeten laten zien. "Het antwoord is ja. We houden ons - ook al zijn we het er niet mee eens - altijd aan de regels." Beide podia zullen dus ook om middernacht de deuren sluiten.

Elektronische clubs

Ondanks alle regels kijkt Yagoub uit naar de openingen. "We zien dat het publiek er heel veel zin in heeft. Iedereen staat te popelen om te komen." In Annabel komen straks alle genres voorbij. Er is voor ieder wat wils. In Perron, waar feestgangers met de slogan 'Vroeg pieken is het nieuwe uitgaan' worden warm gemaakt om bijtijds een dansje te wagen, wordt uitsluitend elektronische muziek gedraaid. "We zijn ons er van bewust dat Perron belangrijker is dan ooit, want de meeste elektronische clubs die we hadden in de stad zijn er niet meer. We hebben nog een aantal locaties, maar Perron is eigenlijk de laatste en beroemdste club in de stad met een eigen identiteit. Perron is een soort thuisbasis."

Voor de opening heeft Perron wat speciaals in petto. "We hebben besloten het programma niet van tevoren bekend te maken. Dat is eigenlijk een experiment." Daarnaast worden er speciale thuisfeestpakketten aangeboden. "Dozen die je kunt kopen met drank, borrelnootjes, playlists enzovoorts. We moedigen iedereen aan om van het leven te genieten. Het kabinet wil niet dat we dansen. Daarmee zijn we tot op het bot gekrenkt, dus gaan wij nu keihard ons best doen om iedereen te laten dansen. Ook na 00:00 uur en dat mag legaal. De anderhalve meter is eraf. Als mensen op straat willen dansen, moeten ze dat vooral doen."

Kleine DJ's staan te springen

Terwijl Annabel en Perron de deuren alweer openen, staan veel kleine DJ's in de regio ook in de startblokken. Deze ondernemers hebben door de pandemie ruim een jaar noodgedwongen zonder hun voornaamste bron van inkomen moeten leven.

Robbert (27) is één van hen. "Destijds verdiende ik daar mijn inkomen mee," legt hij uit. "Dat viel ineens compleet weg, want geen opdrachten is geen geld.” Naar eigen zeggen verdiende hij zo’n 1500 euro per maand. Hij draaide onder de naam DJ Bergs elk weekend in de nachthoreca en werd gemiddeld twee keer per maand geboekt voor feesten en partijen. Toen dat wegviel, moest hij ergens anders inkomen zien te vinden. Hij kwam bij zijn vader in de bouw terecht, waar hij isoleringswerkzaamheden uitvoerde. “Ik ben niet zielig, maar ik vond het niet leuk. Het is mijn werk maar daarnaast vind ik het ook heel erg leuk om te doen. Ik mis het heel erg."

Robbert draaide veel op feesten en partijen | Foto: Eigen foto

Inmiddels is hij opnieuw de schoolbanken ingedoken voor een opleiding tot energieadviseur: “Zodat ik in ieder geval iets achter de hand heb als ik in de toekomst wel weer kan gaan draaien. Ik wil niet dat zoiets me nog een keer overkomt.”

Ondanks dat zal hij zijn DJ-werk nooit opzij zetten, zegt hij. Daarvoor vindt hij het veel te leuk. "Mijn hele sociale netwerk kwam er op af," vervolgt hij. "Ik legde daar zakelijke contacten, maar ook emotioneel gezien is het een gemis.” Vooral het sociale aspect van het nachtleven mist hij. “Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. Nu ik het al anderhalf jaar niet heb mogen doen, merk ik dat ik daardoor veranderd ben." Naar eigen zeggen merkt hij dat hij het sindsdien moeilijker vindt om zich sociaal op te stellen en moet hij wennen aan grote groepen mensen.

'Leven van muziek'

Ook Michael (28) uit Spijkenisse zag zijn inkomstenbron opdrogen toen de uitbraak van het virus de uitgaansscene een halt toeriep. Voor de pandemie draaide hij als één helft van DJ-duo Secret Bandits in clubs in en rondom zijn woonplaats en trad hij ook op tijdens festivals als Crazy Sexy Cool en A Day At The Park in Rotterdam. Ook zou hij optreden op het Under The Bridge-festival in Spijkenisse, dat in juli op het laatste moment niet door kon gaan vanwege aangescherpte coronamaatregelen.

Zijn werk als DJ deed hij naast zijn fulltime baan als klantenservicemedewerker bij een grote online webwinkel. Hij schat dat er door het gebrek aan draaiklussen zo’n duizend euro per maand verloren is gegaan. Dat heeft hij met zijn baan redelijk op kunnen vangen, maar toch kwam het coronavirus voor hem op een slecht moment. “Eigenlijk wilde ik met mijn baan stoppen om te gaan leven van muziek. Dat gaat dus niet."

DJ Michael | Foto: Rijnmond

“Wij stonden eigenlijk op het punt om de stap te gaan maken. Mijn collega en ik zaten met elkaar te praten en vroegen: ‘Gaan we stoppen met ons werk om dit fulltime te doen?’ Het leek alsof het kon gezien de boekingen en muziek die uit ging komen. Er was zelfs contact met wat grotere platenmaatschappijen. Maar toen werd alles stilgelegd.”

De Spijkenissenaar heeft het gevoel dat de beste kans op het opzetten van een muziekcarrière nu is verkeken.

Mondjesmaat opdrachten

“Als je straks muziek gaat uitbrengen ben je een van de duizenden die muziek op de plank heeft liggen. Dan is de vraag of je nog wel opvalt of dat je ondersneeuwt. Is jouw muziek nog wel goed genoeg, of zijn er nu jongens die zo hard met muziek bezig zijn dat ze jouw niveau voorbijstreven? De deur staat nog wel open, maar hij is wel een stuk dichter.”

Net als zijn collega merkt ook Michael dat de opdrachten ondanks de versoepelingen nog maar mondjesmaat binnenkomen vanwege de afwachtendheid bij organisatoren. Eén ding is voor de Spijkenissenaar in ieder geval zeker: hij kan niet wachten om weer aan de slag te kunnen.

"Ik ben mezelf iedere week aan het voorbereiden voor optredens, terwijl er geen optredens zijn. Op het moment dat ze morgen tegen mij zeggen ‘we gaan weer’, ben ik er honderd procent klaar voor. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Er ligt alweer een laag stof op mijn draaitafel. We willen gewoon allemaal weer, liever vandaag dan morgen."