Hoe Shell Pernis met twee nieuwe fabrieken in 2050 de eigen duurzame doelen wil halen

Nu is het nog één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Twee nieuwe fabrieken moeten van Shell Pernis in de toekomst een duurzamer complex maken. In de ene fabriek wordt straks duurzame vliegtuigbrandstof gemaakt, in de andere wordt gebruikt frituurvet, dierlijk vet en allerlei afval verwerkt. De bouw is al gestart.

Hoe gaan deze fabrieken de uitstoot van CO2 terugbrengen? Hoe revolutionair en ambitieus zijn de plannen? Gaan ze ver genoeg of is het schone schijn? Vijf vragen over de duurzame doelen van Shell:

1. Waarom bouwt Shell een biobrandstoffenfabriek?

De raffinaderij in Pernis is de oudste en grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Elk jaar stoot het ongeveer 4,3 miljoen ton CO2 per jaar uit. Met de bouw van de biobrandstoffenfabriek voor vliegtuigen denkt Shell tot 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar te kunnen besparen, meer dan de helft dus. Dat is ongeveer hetzelfde als het weghalen van ruim 1 miljoen dieselauto's in Europa per jaar. Shell wil in 2050 netto nul uitstoot produceren. Dit is een flinke stap om de eigen klimaatdoelstelling te halen.

De nieuwe fabriek gaat maximaal 820 duizend ton biobrandstoffen per jaar produceren. Het gaat dan om biokerosine voor de luchtvaart en biobrandstof voor het wegverkeer. Vooral de vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF) is groot. De luchtvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor 3 procent van de CO2-uitstoot. Internationaal is afgesproken dat dit in 2050 gehalveerd moet zijn.

Ook voor het zware wegtransport zijn weinig koolstofarme alternatieven. Shell mengt nu al biobrandstoffen door de eigen producten, onder andere bij E10 voor het wegverkeer. Straks hoeft het bedrijf die biobrandstof niet meer in te kopen, maar kan ze het zelf maken.

Naast de biobrandstoffabriek komt er een voorbehandelingsfabriek (een zogeheten pre-treatment unit). Daarin worden verschillende soorten oliën en vetten verwerkt. Die worden voorlopig nog aangevuld met andere plantaardige oliën, zoals raapzaadolie, totdat er meer duurzame grondstoffen op grote schaal beschikbaar zijn. Zogenaamde virgin palmolie wordt niet als grondstof gebruikt.

2. Is Shell een voorloper met deze fabriek?

Nee. Concurrent Neste heeft in de Rotterdamse haven ook al een iets grotere biobrandstoffenfabriek en heeft onlangs nog een tweede fabriek aangekondigd. Het Finse concern is nu ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststromen. In de Neste-raffinaderij op de Maasvlakte wordt 1 miljoen ton per jaar geproduceerd. De nieuwe fabriek komt naast de bestaande en gaat duurzame brandstoffen en grondstoffen voor de chemie en luchtvaart produceren.

Ook het Belgische Alco Energy is al jaren met een biobrandstoffabriek in de Europoort gevestigd. Alco Energy is de grootste producent van bio-ethanol (E10) dat gemaakt wordt van plantaardige producten zoals mais, suikerriet en tarwe. Zij leveren dit aan olieproducenten. Daarnaast zijn er nog twee kleinere producenten van biobrandstof in Rotterdam. Ook overweegt het Finse UPM een fabriek voor groene kerosine in Rotterdam te vestigen, waar 500.00 ton vliegtuigbrandstof geproduceerd kan worden.

Shell denkt door te investeren de komende jaren concurrerend te blijven. Het noemt de fabriek zelf 'een van de grootste in zijn soort in Europa die Nederland en de rest van Europa kan helpen om de internationaal bindende doelstellingen om de uitstoot te verlagen te realiseren.'

3. Wat betekent de komst van de biobrandstoffenfabriek voor het complex in Pernis?

Shell wil de locatie in Pernis veranderen van een traditionele raffinaderij naar een 'duurzaam energiepark': het Energy and Chemicals Park Rotterdam. Een energie- en chemiepark dat klanten voorziet van koolstofarme producten. Dit plan maakt onderdeel uit van de Powering Progress strategie van het bedrijf. Shell streeft ernaar om de productie van traditionele brandstoffen in 2030 met 55 procent te verminderen en meer koolstofarme brandstoffen te leveren, zoals biobrandstoffen voor wegvervoer en luchtvaart, en waterstof.

Het concern wil wereldwijd veertien van haar raffinaderijen ombouwen tot vijf energie- en chemieparken. Het omgedoopte Energy and Chemicals Park Rotterdam is het tweede park dat wordt aangekondigd, na de lancering van het Energy and Chemicals Park Rheinland in Duitsland in juli van dit jaar. De bouw van de fabrieken in Pernis kost enkele honderden miljoenen dollar per jaar. Dat levert in de aanloop duizenden tijdelijke banen op. Na de ingebruikname (naar verwachting in 2024) gaat het om honderden banen. De fabrieken komen bij Poort 14 aan de Butaanweg 215. Er komen ook nieuwe tanks om de behandelde oliën en vetten op te slaan.

4. Welke klimaatplannen heeft Shell nog meer voor Rotterdam?

De omvorming van de raffinaderij in Pernis is een aanvulling op eerder aangekondigde duurzame plannen in Rotterdam. Zo neemt Shell deel aan het geplande Porthos-project, waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. CCS (carbon capture and storage), zoals het initiatief ook wel wordt genoemd, wordt door de industrie gezien als snelle oplossing voor CO2-vermindering in de haven. De CO2-uitstoot van de nieuwe fabriek wordt straks in dit lege gasveld opgevangen. Het definitieve investeringsbesluit wordt volgend jaar verwacht.

Ook bouwt Shell mee aan een windpark in de Noordzee. Er is een plan voor een installatie om groene waterstof te maken op de Maasvlakte. Voor die productie wil het concern de stroom van het windpark op zee gebruiken. En het neemt deel aan het Waste-to-Jet-project. Daarbij wordt gemengd afval vergast om er duurzame vliegtuigbrandstof van te maken.

Shell blijft voorlopig ook investeren in fossiele brandstoffen, omdat er naar eigen zeggen nog onvoldoende alternatieven zijn. Volgens het concern zijn de inkomsten uit olie en gas ook nodig voor de investeringen in duurzame energievoorzieningen. En de aandeelhouders willen niet dat de groene ambities ten koste gaan van het rendement.

5. Wat vinden energiedeskundigen, natuurorganisaties en milieugroepen van deze plannen?

Critici vinden dat de maatregelen die de multinational neemt niet ver genoeg gaan, zolang het overgrote deel van het geld nog altijd in het winnen, verwerken en verkopen van fossiele brandstoffen wordt gestopt. De komst van de biobrandstoffenfabriek wordt als ‘old school’ bestempeld: energie opwekken uit biomassa is niet rendabel. En waar haal je al die grondstoffen vandaan? Ze vinden het wel terecht dat het bedrijf geen ruwe palmolie gaat gebruiken, omdat dat nauwelijks de CO2-uitstoot verminderd én ten koste gaat van bos.

Shell kan beter overstappen op écht duurzame alternatieven, zoals groene waterstof en elektrificatie in het productieproces, wordt gezegd. Zolang er nog wordt gekozen voor tussenoplossingen als een biobrandstoffabriek, wordt de echte vernieuwing tegen gehouden.

Onlangs was er nog een klimaatprotest van Extinction Rebellion bij de poort van de raffinaderij in Pernis. Ook de rechtbank stelde dit voorjaar dat het concern meer maatregelen moet nemen tegen klimaatverandering, na protesten van actiegroepen als Greenpeace en Milieudefensie.