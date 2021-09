Havenpersoneel doodsbang voor drugsuithalers: ‘Een mensenleven is voor die gasten niets waard'

Uithalers, weghalers, insluipers. Ze hebben allerlei benamingen, de jongeren tussen de 18 en 30 jaar die gesmokkelde partijen drugs vanuit de Rotterdamse haven naar de handel brengen. Vorige week pakten politie en douane zo’n honderd personen in of tussen de containers op de Maasvlakte. De impact van de handel op de werkvloer is groot. De angst voor een fatale confrontatie met de criminelen neemt toe. “Voordat je de beveiliging hebt gebeld, heeft een uithaler z'n besluit al genomen. Dan ga jij er aan", zegt een medewerker.

De handel in drugs is al decennia met de haven verweven. Maar de impact wordt steeds heftiger. Hoe groter de partijen drugs, hoe groter de belangen worden. Neem bijvoorbeeld de zaak van de vergisontvoering. Het heeft er alle schijn van dat dat allemaal begon met de ontdekking van 1900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Het illustreert waartoe men in staat is als er iets misgaat. Weet ook Dirk*, die ruim 20 jaar in de haven werkt. Hij maakte het van dichtbij mee.

Kogelvrije vesten

“Het wordt heel anders als de politie vermoedt dat criminelen drugs gaan uithalen. Dan wordt de terminal overgenomen en kruipen sluipschutters op de daken. Politiemannen met kogelvrije vesten – wij als personeel niet - klimmen op kranen. Om geen argwaan te wekken, gaat het werk gewoon door. Plotseling worden criminelen in auto’s klemgereden en pistolen getrokken. Dan waan je je in een film, maar het is de realiteit."

"Alles wat je in films ziet, is in het echt in de haven al gebeurd”, haakt Niek Stam, vakbondsbestuurder van FNV Havens, in. Hij waarschuwt al jaren voor de in zijn ogen zachte aanpak en pleit voor echte maatregelen. Uithalers van drugs lopen in Rotterdam geen enkel risico, vindt Stam. “Ze worden door de politie aangehouden, krijgen een kop koffie en een boete. Dat is alles."

"Het gaat allemaal veel te aardig”, vervolg hij. “Kijk naar die gasten, zoals afgelopen week in zo’n container. In een container liggen matrassen en wc-papier om tot de Kerst te kunnen schijten. Die gasten liggen nergens wakker van."

Van 25 naar 1400 kilo coke

Piet* werkt al 25 jaar in de containerwereld. Hij weet als geen ander wat er op de terminal gebeurt. "Maar het is aan het veranderen", constateert hij. "Vroeger waren het partijen van 25, misschien 50 kilo coke. Nu hebben we het over 1200 kilo. Dan gaat het ook om andere bedragen."

Volgens de Rotterdammer krijgt een uithaler zo'n duizend euro per kilo coke. Een partij van 1200 kilo levert 1200 keer 1000 euro = 1,2 miljoen euro op. "De handel in zo'n container is tussen de 60 à 70 miljoen euro waard. Dat is serieus geld. En stel je voor dat jij zo'n gozer bezig ziet. Voordat je de beveiliging hebt gebeld, heeft een uithaler z'n besluit al genomen. Dan ga jij er aan."

Gewonden of erger nog doden, volgens Piet is het een kwestie van tijd. "Elke keer als een insluiper is gesignaleerd of gepakt stuurt het bedrijf een interne mail rond. De standaardzin luidt dan: 'Het personeel is niet in gevaar.' Nee, nog niet, zeg ik dan. Binnenkort gaat het een keer echt mis. Het wordt steeds gekker. Een mensenleven is voor die gasten niets waard."

Hee Joep, riep dat boefje naar hem, we zien je binnenkort nog wel! Havenwerker Piet

Boete van 100 euro

De uithalers wacht op dit moment ook geen zware straf. Als ze worden gepakt zonder drugs, inbrekerswerktuig of zonder wapen, krijgen ze hooguit een boete van zo'n honderd euro voor het betreden van verboden terrein. Achter de schermen wordt de druk opgevoerd om strenger straffen via de wet mogelijk te maken, maar vooralsnog is dat nog niet aan de orde.

De boefjes - vaak zijn het nog jonge criminelen - staan dan ook korte tijd later weer lachend buiten. De afgelopen week nog werd een uithaler zes keer aangehouden, omdat hij op verboden terrein was. Vijf keer mocht hij dus met een boete vertrekken.

De koelcontainers uit Zuid- en Midden-Amerika zijn favoriet in de drugshandel. Piet weet wel waarom. "Ze moeten vanwege het koelen aan de stekker. Daarom staan die containers meestal aan de buitenkant van een terrein. Vier, vijf hoog gestapeld, zo'n twintig op een rij. Die gekoelde containers zijn veel gemakkelijker terug te vinden. Die anderen lijken zo op elkaar."

Piet ziet op dit moment geen noodzaak om iets te melden als hij een vreemde tussen de containers ontdekt. "Waarom zou ik? Als ik zo'n gozer betrap en hij wordt aangehouden, wie z'n naam komt dan in het politiedossier te staan als getuige? Juist, die van mij. Daar zit ik niet op te wachten."

‘We zien je nog wel’

Hij kent nog een voorbeeld. Op een andere terminal werd ook een uithaler gepakt. "De man die 'm had gezien, stond erbij toen de crimineel in de politiebus stapte. 'Hee Joep, riep dat boefje naar hem, we zien je binnenkort nog wel.' De naam van die medewerker stond namelijk op z'n werkoverall."

Sommige bedrijven laten de namen op werkkleding dan ook tegenwoordig bevestigen met klittenband - het naamplaatje is dan eenvoudig te verwijderen - om te voorkomen dat de criminelen de identiteit van het personeel te weten komen. "Maar dan nog, ik heb geen behoefte om mijn nek uit te steken", zegt Piet resoluut. "Laat de overheid maar meer geld in de jacht op die gasten steken. Wat mij betreft mogen ze af en toe de drugshond in een afgesloten gedeelte van de containerterminal laten rondlopen. Maar dat wil mijn baas niet. Die gaat klagen dat zoiets geld kost. De productie moet door; daar draait het om."

Ook Niek Stam van FNV verbaast zich dat de economische gevolgen van strengere regelgeving en procedures blijkbaar boven veiligheid gaan. "Als we voor een vliegvakantie naar Schiphol gaan, staan we keurig in de rij om in te checken, tonen we ons paspoort en laten we, indien nodig, door de marechaussee in onze koffer kijken. Dan kun je geen kant op. Maar in de haven kunnen we het niet zo regelen.”

Hek om de haven

Stam pleit al meer dan zes jaar voor een hek om de haven. Een hek, zodat alleen mensen die echt iets in het gebied of op de terreinen hebben te zoeken worden toegelaten. “Maar het eerste dat de werkgevers zeggen over zo’n hek: dat is gemakkelijker voor de vakbond en jou. Dan hoef je alleen het hek te blokkeren om bij acties de boel plat te gooien. Onbegrijpelijk die reactie.”

De wet moet snel worden aangepast, vindt de voorman van FNV Havens. Ook in de praktijk ziet hij verschillen. “Als ik mijn leden op een terminal wil spreken, moet ik allerlei procedures doorlopen voordat ik naar binnen mag. Die uithalers klimmen over een hek heen en lopen gewoon naar hun doel.”

Het meest stoort het hem dat te pas en te onpas de havenwerkers verdacht worden gemaakt. “Jongens die het gewone werk doen op de terminal of op een kraan werken, die weten vaak niks over drugs of over drugstransporten. Dat wordt van bovenaf geregisseerd, daar wordt bepaald waar een container komt te staan. En de extra pasjes om gemakkelijk binnen te komen worden op kantoor gemaakt."

Uiteraard weet ook Stam dat menig havenwerker buiten de poort in zijn vrije tijd wordt benaderd om mee te doen aan de drugssmokkel. “De meesten halen hun schouders op. Je moet op zo’n moment ook een duidelijk signaal geven. Laten merken dat je niet meedoet.”

Mitrailleur op de stoel

Hij weet als geen ander dat de druk hoog is en dat de gevaren steeds groter worden. “In het verleden hebben ze bij Uniport wel eens een mitrailleur gevonden op de stoel van een bijrijder. Met zo’n wapen kunnen toch wel rare dingen worden uitgehaald.”

Dirk herkent de gevoelens van Stam bij het te pas en te onpas verdacht maken van 'havenwerkers'. Maar toch concludeert hij na al die jaren werk in de haven dat ook de gewone havenarbeider soms tegen de lamp loopt. “Ik ken zelfs iemand die een keer op een terminal is gepakt en is veroordeeld wegens betrokkenheid bij de import van drugs. Die persoon werkt nu op een andere terminal. Dat kan blijkbaar.”

Hij kent ook de valkuilen voor de jonge mensen in de regio. Dirk kent de middelbare scholieren die al vroeg worden benaderd. “Ze worden al op het vmbo geronseld. Daar komen ze in aanraking met drugs en worden ze benaderd om door te stromen naar het mbo om bijvoorbeeld sjorder (personeel dat containers vastzet) te worden. Eenmaal klaar hebben ze vaak nog geen strafblad en krijgen ze dus een VOG (verklaring omtrent gedrag). Zo komen ze moeiteloos aan een baan in de haven en zijn ze klaar om te helpen bij de drugshandel. Frustrerend, maar het gebeurt.”

* Dirk en Piet zijn niet de ware naam van de medewerkers. Uit angst voor represailles is een andere naam gebruikt. Hun echte naam en identiteit is bekend bij de redactie.