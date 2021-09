Inwoners 's-Gravendeel stellen vragen over opvang vluchtelingen: 'Ik ben niet wantrouwend, wel kritisch'

De avond is georganiseerd omdat op het voormalig terrein van het asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel weer opvang van vluchtelingen komt. In oktober komen er volgens de gemeente Hoeksche Waard maximaal 375 personen, met name gezinnen, naar het terrein aan de Kilweg. De locatie dient als noodopvang en blijft in eerste instantie zes maanden open. Burgemeester Bram van Hemmen: "Ik wil onze inwoners eerlijk informeren, aangeven wat er beter kan en ook wat we geleerd hebben van eerdere ervaringen met het opvangen van vluchtelingen."

Helpen

Stephanie Kruythof en haar moeder Wilma staan in de rij voor een kraam: "Ik ga mij aanmelden als vrijwilliger. Ik woon sinds kort weer in 's-Gravendeel en wil me inzetten voor deze mensen. Wat ik precies kan doen weet ik nog niet." De moeder van Stephanie is met een andere reden naar de sporthal gekomen. "Ik wil mij vooral laten informeren. Vragen welke mensen er komen en hoe de gemeente en het COA dat precies voor zich zien. Ik ben niet wantrouwend, maar wel kritisch over de komst van de vluchtelingen. Vooral als ze in de toekomst woonruimte moeten hebben in ons dorp."

Stephanie Kruythof en haar moeder Wilma | Foto: Rijnmond

Opvang

Het is na 1992 en 2015 de derde keer dat het dorp in de Hoeksche Waard als gastlocatie dient. Het terrein aan de Kilweg is ook na de laatste sluiting in november 2017 eigendom gebleven van het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA).

De gemeente reageert met het openstellen van de locatie welwillend op de verzoeken die het Rijk en de provincie Zuid-Holland recent nog deden. Volgens het COA bestaat grote behoefte aan nieuwe opvanglocaties omdat de stroom vluchtelingen niet stopt. Daarbij gaat de uitstroom langzamer door krapte op de woningmarkt. De nieuwe bewoners van de locatie 's-Gravendeel zijn lang niet altijd Afghanen.

Het AZC in 's-Gravendeel | Foto: Rijnmond

Huis gekocht

Daphne en Jeroen hebben net een huis gekocht in De Wacht, een buurtschap in de Hoeksche Waard. Hun huis staat vlakbij het azc. Zij zijn zeer verontwaardigd over de komst van de vluchtelingen: "Waarom nu weer op deze locatie? Wij hebben daar net een huis gekocht. Als we wisten dat er weer vluchtelingen zouden komen hadden we dat huis nooit gekocht", zegt Jeroen, die liever niet zijn achternaam wil vermelden. "Ik snap dat ze opgevangen moeten worden, maar niet naast ons nieuwe huis", vult zijn vrouw Daphne aan.

Burgemeester Bram van Hemmen heeft meteen ingestemd met de vraag of het COA noodopvang mag bouwen op het terrein van het voormalig azc. Er staan nu alleen nog wat dienstgebouwen. Wel vindt Van Hemmen het jammer dat hij opnieuw voor een verrassing kwam te staan. Dat was niet nodig geweest als er al noodcapaciteit beschikbaar was. "Dat ergens iets leegstaat, je er een stofdoekje overheen haalt en die mensen meteen opgevangen kunnen worden", schetst de burgemeester. Nu werden gemeentes overvallen door een haastverzoek vanuit de overheid en moet er aller haast ruimte worden gemaakt voor noodopvang.

Eerst een half jaar proberen

De noodopvang is voor een half jaar, met een eventuele verlening van nog een half jaar. Na de eerste zes maanden wil de burgemeester met het COA en andere maatschappelijke organisaties in gesprek over een eventuele heropening van het azc, los van deze noodopvang. Van Hemmen wil daar op termijn dan misschien ook definitieve woningen bouwen. "Een combinatie van tijdelijke opvang en vaste huisvesting. Maar dat is nog pril."

Het is niet zo dat de vluchtelingen die nu komen allemaal een woning in de Hoeksche Waard krijgen. Eerst moeten ze een status krijgen, dat kan jaren duren. Als een asielzoeker een statushouder wordt, wordt die gekoppeld aan een gemeente ergens in Nederland. Van Hemmen zou het fijn vinden als dat dat wel in de buurt is, omdat vluchtelingen dan al een hele band hebben opgebouwd met de regio en contacten heeft.