Nederland krijgt 810 miljoen om klappen Brexit op te vangen: geld deels bestemd voor visserijsector Stellendam

De Europese Unie wijst Nederland 810 miljoen euro toe. Het geld is een compensatie voor de economische verliezen in bepaalde sectoren door de Brexit. Onder meer de visserijsector in Stellendam en de haven van Rotterdam krijgen een deel van het geld.

Het Europese parlement heeft de aanvraag van Nederland goedgekeurd. We staan op de tweede plaats van ontvangers; alleen Ierland krijgt meer geld overgemaakt. De in Zwijndrecht geboren en getogen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is gematigd tevreden met de steun.

"De Nederlandse en Ierse visserijsector zijn het hardste getroffen door de Brexit en dus krijgen de vissers uit deze landen terecht de meeste financiële compensatie vanuit Europa", aldus Van Dalen. "In die zin ben ik ook tevreden met de uitkomst", zegt hij. Maar, zo plaatst hij direct een kanttekening: "Het beschikbare budget is bij lange na niet voldoende voor onze vissers om de verliezen op te vangen."

In totaal stelt de Europese Unie 5 miljard euro aan steungeld beschikbaar. Nog dit jaar wordt 1,6 miljard euro over de lidstaten verdeeld. De resterende 3,4 miljard wordt tot 2025 in etappes uitbetaald.

Onduidelijk is hoe het geld over de verschillende sectoren wordt verdeeld.