Het weer van vandaag: lekker zomers en droog

Vandaag profiteren we in het Rijnmondgebied van lekker zomerweer. Er zijn zonnige perioden en het blijft in de hele regio droog. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 20 en er waait een matige westen- tot noordwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het overal droog. Wel kan zich verspreid mist of een mistbank vormen. Het koelt af naar 13 graden. De wind krimpt naar het zuidwesten en neemt verder af tot zwak.

Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het in onze regio vrijwel droog. De temperatuur boekt een graadje winst en komt uit op 21 graden. Wat verder opvalt is dat het heel rustig weer is, er waait slechts een zwakke zuidwestenwind.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week is het prima weer met geregeld de zon erbij en blijft het vrijwel overal droog. Zaterdag wordt de warmste dag met een temperatuur van 22 graden, daarna daalt de temperatuur langzaam naar het gemiddelde voor deze tijd van het jaar en dat is een graad of 19. Begin volgende week verlopen ook de nachten kouder (of beter gezegd dan krijgen we een normale temperatuur) van 10 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,2 graden en de minimumtemperatuur 10,2 graden. Er valt gemiddeld 28,8 mm neerslag.