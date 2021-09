Met dit apparaat krijg je statiegeld voor oude kleding: zo willen deze vrouwen heel Nederland duurzamer maken

Op donderdagmorgen staan Oosthoek en De Vries met een zak vol kleding voor de inzamelbak, die zij zelf hebben bedacht. Het eerste exemplaar van de Drop & Loop staat bij een supermarkt in Krimpen aan den IJssel. "Elk jaar wordt er 150 miljoen kilo kleding in de prullenbak weggegooid. Dat vinden wij heel erg zonde", legt De Vries uit. "We wilden het voor de consument super makkelijk maken om kleding weg te gooien of in te zamelen. Daarbij maken we het nog leuk, want je krijgt er ook nog korting voor."

Tekst gaat verder onder de foto.

Kledingstukken, schoenen, een riem: het mag allemaal in de Drop & Loop machine | Foto: Rijnmond

Wanneer de kleding is ingeleverd, krijg je een kortingsbon. Daarmee kun je in Krimpen aan den IJssel sparen voor een gratis theedoek. En bij dit statiegeldapparaat kun je niet alleen met kleding terecht. "Denk ook aan riemen, huishoudtextiel, schoenen en knuffels. Dat kan er allemaal in", duidt De Vries.

'Binnen vijf jaar staan we in heel Nederland'

Van het oude textiel dat wordt ingeleverd, worden nieuwe producten gemaakt. "Daarmee wordt duurzaam denken en doen haalbaar voor iedereen", zegt De Vries. De Drop & Loop staat al op zes plekken, waarvan twee in onze regio: Bleiswijk en Krimpen aan den IJssel. Begin 2022 worden er nog eens honderd nieuwe machines geproduceerd. "Binnen nu en vijf jaar staan we in elke stad in Nederland", vertelt Oosthoek.