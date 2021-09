Feyenoord laat vakken in De Kuip deels leeg tijdens Europese wedstrijden

De Rotterdammers werden de voorbije jaren al meermaals beboet door de Europese voetbalbond, omdat supporters op de trappen stonden. Tussen R, S en T, de vakken achter het doel, kunnen supporters zonder obstakels overlopen van het ene naar het andere vak. Hierdoor wordt er dusdanig druk, dat supporters uitwijken naar de trappen. Maar dat staat de UEFA vanwege de veiligheid niet toe. De boetepot van de Rotterdammers staat mede daardoor na de thuisduels met FC Drita, Luzern en Elfsborg dit seizoen al op €69.250.

Capaciteit

Met het deels leeg laten van de vakken, hoopt Feyenoord meer boetes te voorkomen. Door de maatregel daalt de het aantal beschikbare plaatsen in De Kuip wel, van 47 duizend (plaatsen voor uitfans niet meegerekend) naar tussen de 42 en 45 duizend plaatsen.

De eerstvolgende Europese thuiswedstrijd is op 30 september, tegen Slavia Praag. Op 21 oktober is Union Berlin in De Kuip de tegenstander. Feyenoord sluit de Conference League-groepsfase af op 9 december met een thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa. Tegen de Israëliërs speelde Feyenoord dinsdag nog met 0-0 gelijk.