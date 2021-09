De lach is terug bij Sparta: 'Maar wij gaan dit soort momenten vaker hebben'

"De sfeer was goed, nu is hij uitstekend. Ik snap dat er iets van opluchting is. Maar wat men wel moet begrijpen, is dat wij dit soort momenten vaker gaan hebben dit seizoen. Ik denk nog steeds dat wij ons pas twee of drie wedstrijden voor het einde veilig gaan spelen. Maar natuurlijk snap ik hoe het werkt. De supporters en mensen hier op kantoor kijken naar het aantal punten", zegt Fraser.

Geen hosannastemming dus bij Fraser. Maar toch, het kan verkeren. Zijn ploeg werd tot voor kort nog naar de Keuken Kampioen Divisie geschreven, terwijl nu alles weer op de rails lijkt. "Of de eerste helft tegen Fortuna een van de beste helften van Sparta was in de laatste jaren? Het was goed, ja. Ik zei ook tegen de spelers: hier zouden ze zelfs in Amsterdam en Barcelona jaloers op zijn. We speelden gedisciplineerd en met lef. Als we dat iedere wedstrijd weer tonen, kunnen we aardige resultaten gaan boeken."

Schoonheid

En dan gaat Sparta vast meer mooie doelpunten maken. Een goed voorbeeld is de 2-0 van Lennart Thy tegen Fortuna, een fraai schot in de kruising. "Een mooie goal. Ik heb hem wel een paar keer teruggekeken. Mijn eerste van het seizoen, dus dat was sowieso prettig. Ook omdat de eerste weken van het seizoen teleurstellend verliepen. Iedereen was toe aan een succesje. Het was fijn dat we het nu wel lieten zien", zegt Thy.

Bekijk hier het hele interview met Lennart Thy. De tekst gaat verder onder de video.

Want de Duitser, vorig seizoen goed voor 14 goals, voelde de druk de voorbije weken. "We draaiden een lange voorbereiding van acht weken, maar startten zo. We hadden er meer van verwacht na een fantastisch vorig seizoen. Maar tegen Fortuna hebben we laten zien wat we kunnen. Dat is de manier waarop de de komende weken moeten spelen."

Tegen NEC, PEC Zwolle en Cambuur, de komende drie tegenstanders van Sparta. Cruciale wedstrijden tegen concurrenten. Fraser: "Dat het de weken van de waarheid worden gaat me wat ver. Maar het zijn wedstrijden waarin wij een goede kans hebben punten te halen. En ik pak die ploegen liever nu, dan later in het seizoen."

Beugelsdijk

Dat moet Sparta doen met het centrale duo Michaël Heylen en Bart Vriends. Tom Beugelsdijk, die tegen Fortuna nog op positie van Heylen stond, ontbrak donderdagochtend op de training. "De rest is fit. Ook (Mohammed, red.) Osman heeft de week goed doorstaan."

Voetbalboeken

Daarnaast ging Fraser nog in op zijn gevoel bij Sparta en of hij gegroeid is als trainer. "Het is een fijne club. En ik leer enorm van de mensen hier, bijvoorbeeld van Henk (Van Stee, red.). Daarnaast lees ik voetbalboeken en heb ik meerdere cursussen gehad bij de CBV (Coaches Betaald Voetbal, red.). Je hoort het: je bent nooit te oud om te leren."

Bekijk hier het hele interview met Henk Fraser.