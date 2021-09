Geweldig nieuws voor hardlopers, marathon van Rotterdam gaat door

"We hebben hier lang, heel lang op gewacht. We zijn blij dat er nu groen licht is. Het gaat eindelijk weer gebeuren", vervolgt Kadiks. "Het is fantastisch nieuws voor de lopers. Die hebben zich hier op verheugd. En niet alleen de lopers, maar ook andere betrokkenen en veel Rotterdammers."

De organisatie is altijd in gesprek gebleven met de gemeente Rotterdam sinds corona in het voorjaar van 2020 het hardloopevenement onmogelijk maakten. Kadiks: "Het zag er natuurlijk goed uit toen het Kabinet bekend maakte om de 1,5 meter-maatregel per 25 september af te schaffen."

De definitieve afspraken over de marathon moeten nog worden gemaakt. "We gaan nog alle details met de gemeente doornemen voor een veilig verloop. Wat betreft de beperkende maatregelen ligt de focus vooral op de toeschouwers op de Coolsingel. Daar komen we later op terug", aldus Kadiks, die tijdens de veertigste editie afscheid neemt.

Geen gekke of onverwachte veranderingen

Hoe groot de ingrepen gaan worden voor het publiek is nog niet duidelijk. "Maar ik was ook niet van plan om allerlei mensen te gaan testen. Dat is mijn inzet niet", benadrukte Aboutaleb donderdag. De burgemeester tekende hierbij aan dat er wat corona betreft geen gekke of onverwachte veranderingen moeten gebeuren.

Kijk hieronder naar de video waarin burgemeester Aboutaleb van Rotterdam de gemeenteraad inlicht over de Marathon. De tekst gaat verder onder de video:

De Marathon van Rotterdam werd door de uitbraak van het coronavirus al meerdere keren afgelast. De laatste keer dat de Marathon werd gehouden, was op 7 april 2019.