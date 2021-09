Luister terug: Casper van Eijck ontmoet Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur van Erasmus MC

In de maandelijkse ontmoetingen van Casper van Eijck op Radio Rijnmond was dit keer Joke Boonstra aan de beurt. De voormalig clubarts van Feyenoord en het lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC gingen het gesprek aan in de Rijnmondstudio.

Joke Boonstra werd in september 2017 benoemd tot lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Van 2013 tot 2017 was zij lid van de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, alwaar ze eerst werkzaam was als klinisch chemicus, hoofd van de laboratoria en directeur zorg. Tot was 2010 Joke staflid en plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling Klinische Chemie in het Erasmus MC. Kortom, ze heeft haar sporen in de medische wereld meer dan verdiend. Dat geldt uiteraard ook voor Casper van Eijck die als pancreata-biliair chirurg ook werkzaam is in het Erasmus MC.