Vaccinweigeraars op de Afrikaandermarkt: 'Ik geloof best dat corona bestaat, maar ze willen ons allemaal andere dingen wijsmaken'

Op de Afrikaandermarkt is het gezellig druk, de hele wereld loopt er rond en je maakt er makkelijk een praatje. Ook met mensen die gebrekkig Nederlands spreken. Bij de eerste bezoeker die ik aanschiet, is het gelijk raak. “Ik vertrouw het niet en ik laat mijn kinderen niet vaccineren”, zegt een moeder van twee. Binnen het gezin is er wel wat onenigheid. “Ik heb tegen mijn man gezegd: niet doen. Maar hij is eigenwijs. Ik hoop dat hij nu eens een keertje naar me luistert”, zegt ze.

Vaccin-weigeraars maar geen virus-ontkenners

Een marktkoopvrouw heeft zich wel laten vaccineren maar haar kinderen weigeren omdat er volgens haar teveel drang achter zit. “Ze spuiten zich wel vol met inkt voor tatoeages en zijn ingeënt tegen de mazelen, maar dit willen ze niet." Ze begrijpt de keuze van haar eigen kinderen niet.

Een jonge moeder met een baby van vijf weken laat zich voorlopig niet prikken. "Je hoort toch wel nare dingen, dat mensen er ziek van worden. Dus ik heb besloten dat als het echt, echt, echt moet, dan doe ik het wel. Maar nu nog niet.”

Veel jonge vrouwen hebben het idee dat het vaccin hun vruchtbaarheid kan aantasten. “Ik geloof niet dat er nu iets zal gebeuren, maar wat is de garantie over vijf jaar? Ik heb nog een kinderwens”, zegt een 27-jarige Rotterdamse.

Veel mensen antwoorden eerlijk als ze wordt gevraagd of ze zich wel of niet laten vaccineren. Bij het doorvragen naar hun twijfels en waar ze hun informatie vandaan halen, valt op dat vaccinweigeraars geen virus-ontkenners zijn. “We houden ons aan regels, om zelf niet ziek te worden.”

Niet-prikkers omringd door niet-prikkers

Vaccinweigeraars hebben veel familieleden en vrienden om zich heen die ook niet gevaccineerd willen worden, en gevaccineerden worden juist weer omringd door mede-gevaccineerden. Een uitzondering zijn de mensen met prikangst. Een dame durft het vaccin niet aan omdat ze bang is voor de injectienaald. Verder is iedereen van haar gezin gevaccineerd.

Twee zussen en een Rotterdamse in scootmobiel vertrouwen de media niet, toch staan ze mij als verslaggever openhartig te woord.

De gesprekken zijn een moeras van feitelijkheden en desinformatie. Rutte, de media, wetenschappers en het RIVM: volgens hen zijn ze allemaal leugenaars. “Van de media neem ik niets aan. Zolang ik het niet met mijn eigen ogen gezien heb, gaat niemand mij vertellen wat er wel of niet in het ziekenhuis ligt”, zeggen de zussen. Het zijn volgens de zussen vooral geruchten dat bijna alleen ongevaccineerden in het ziekenhuis liggen.

Ik luister met verbazing naar de twee zussen van wie de oma aan corona is overleden en de hele familie zich niet laat vaccineren, uitgezonderd de grootouders. “Mijn oma heeft ook op de IC gelegen, weet je. Zij was gevaccineerd en toch is ze daar overleden. Ik geloof best dat corona bestaat, maar ze willen ons allemaal andere dingen wijsmaken waarin ik niet geloof”, vertelt eentje.

Rutte wel of niet gevaccineerd?

Het gesprek wordt verwarrend als zij beweren dat Rutte niet gevaccineerd is. “Rutte geeft zelf aan dat hij niet gevaccineerd wil worden omdat hij geen klachten heeft. Dit heeft hij uitgesproken op de televisie. Waarom zouden wij dan wel moeten testen en wel gevaccineerd moeten worden terwijl zij zelf ook niet gevaccineerd zijn?”

Als ik zeg dat deze informatie nieuw voor mij is, slaken ze een kreet van verbijstering. Het is waar dat Rutte heeft gezegd dat hij zich niet laat testen als hij geen klachten heeft. Terwijl dat wel het landelijke advies is. Rutte heeft zich laten vastleggen toen hij zijn vaccinatie ontving. De persconferenties vinden ze een poppenkast. “Ik vind het wel leuk om al die leugens bij elkaar te horen”.

Wat is waar?

Wat zij en ik voor ‘waar’ aanzien, ligt ver uit elkaar. “Het is allemaal een opgezet spelletje”, zeggen de zussen. Online, daar vinden ze hun experts en hun waarheid. “Op internet, van mensen die dingen gezien hebben en die niet willen dat de wereld naar de klote gaat”, zeggen ze.

Van de camera schrikken vooral de vaccinweigeraars terug, op één uitzondering na. Dat is de 56-jarige Linda, een nuchtere Rotterdamse met het hart op de tong. Ze wil zich “absoluut niet” laten vaccineren. “Ik heb helemaal geen twijfels. Ik vind het gewoon belachelijk om een vaccin in te zetten waar helemaal geen ervaringen mee zijn. Je weet helemaal niet wat de consequenties zijn”, zegt ze met priemende ogen.

Ze rijdt rond op een scootmobiel, krijgt zuurstof door een slangetje in de neus en heeft een ongeneeslijke vorm van longkanker. Ze vreest meer voor de gevolgen van het vaccin dan ziek worden of zelfs doodgaan aan het virus. “Kijk, of ik nog een paar maanden leef met die kanker of ik ga dood aan de corona, dat neem ik voor lief.”

Ze juicht het toe dat een meerderheid op Zuid zich niet laat prikken en grossiert in harde uitspraken: “Corona ruimt lekker op” en “je ziet hier overal van die dikke reten rondlopen met van die grote zakken patat, laten ze daar eerst maar eens van afblijven.”

Kunnen de ‘online experts’ het fout hebben?

Linda is een rauwe vrouw, en tegelijk ontwapenend. En ze maakt me nieuwsgierig naar de argwaan voor het vaccin en waar ze haar informatie vandaan haalt. “Ik informeer me”, zegt ze heel stellig. “Er zijn hele belachelijke verhalen, maar ik heb wel mijn gezonde verstand”, pepert ze me in.

De 56-jarige Rotterdamse is niet te vermurwen. Of ze openstaat voor meer informatie of een gesprek met haar huisarts, is het antwoord gelijk duidelijk. “Nee, nee, nee”, schudt ze. “Ik heb een hele goede huisarts. Die zegt: geniet maar lekker van de immuniteit van anderen.”

Het kabinet stuurt op een hoge vaccinatiegraad om een nieuwe piek van corona-patiënten in de ziekenhuizen te voorkomen. De GGD gaat met prikbussen de wijken in en op sociale media actiever voorlichting verspreiden in meerdere talen. Maar Zuid laat zich lastig overtuigen. Misschien moet Rotterdam zich voorbereiden op extra ziekenhuisbedden.

Wil je reageren? Mail: marion.keete@rijnmond.nl