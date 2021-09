Mislukte overval op BP tankstation Rotterdam

De man komt op woensdagavond 21 juli rond 21.45 uur de shop binnenlopen en gaat direct naar de kassa. Hij haalt een mes uit zijn tas en bedreigt hiermee de medewerkster. Dan loopt hij naar de deur van de beveiligde ruimte, waarin de cassière staat. Hij eist dat ze de deur opent omdat hij geld en sigaretten wil. Als ze dat tot tweemaal toe weigert, loopt de man de shop uit.

Hij is op twee plekken duidelijk gefilmd. In de shop draagt hij een mondkapje, een bril en een zwarte muts. Ook is te zien dat hij een zwart Adidasvest draagt. Maar er zijn eveneens beelden van hem voor de overval, zonder bril, mondkapje en muts. Daarop is zijn gezicht heel goed te zien. Herkent u hem?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000