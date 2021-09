Mannen beschieten elkaar op drukke Schuttevaerweg

Een schietpartij in Rotterdam op een zomeravond in juni. Op een moment dat het nog licht is en er volop verkeer rijdt. Het is dus een wonder dat er niemand gewond raakt.

De inzittenden van twee auto’s hebben het op elkaar gemunt en schieten er fors op los. Eén van de vermoedelijke schutters is inmiddels aangehouden. De schutter die we nu laten zien wordt nog gezocht.

Een Volkswagen Polo en een Audi, met ieder twee inzittenden, rijden op zondagavond rond 20.40 uur achter elkaar op de Schuttevaerweg. Ter hoogte van nummer 53 stoppen ze. Vanuit de Audi schiet de bijrijder op de VW.

Dan stapt de chauffeur van de VW uit en begint op de Audi te schieten. De bijrijder van de Audi vlucht de auto uit. De bestuurder van de VW achtervolgt hem en schiet diverse malen op hem. Daarna rennen de twee mannen weer naar hun auto’s en rijden in tegenovergestelde richting weg.

De vermoedelijke Audi-schutter wordt even daarna in de Graafstroomstraat aangehouden. Het is een 22-jarige Rotterdammer. De VW Polo is inmiddels op de binnenplaats van een appartementencomplex aan de Aelbrechtskade gevonden.

Een parkeerplek die je alleen weet te vinden als je goed bekend bent in de buurt. De politie zoekt dus nog de schutter uit die VW Polo. Wie herkent hem of wie weet wat de aanleiding is van de schietpartij?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000