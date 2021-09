Man beroofd van kleding

Het slachtoffer parkeert op dinsdag 26 april om ongeveer 17.30 uur zijn auto in de Rotterdamse Bellevoysstraat, een zijstraat van de 1e Middellandstraat. Hij pakt een tas en een doos met kleding van de achterbank en loopt richting zijn woning. Dan ziet hij vanachter een busje een man op hem afkomen, die hem bedreigt met een vuurwapen.

Het slachtoffer wil weglopen, maar dat lukt niet omdat een andere man ineens naast hem staat. Het slachtoffer verzet zich. Maar na een klap in zijn nek slaagt één van de verdachten erin de kledingdoos te bemachtigen. Het slachtoffer rent nog achter de twee berovers aan, maar als er opnieuw een vuurwapen op hem wordt gericht, geeft hij op. Hij ziet het duo wegrijden in vermoedelijk een Volkswagen Golf.

De verdachte met het vuurwapen is inmiddels aangehouden. Het is een 33-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats. De verdachte, die met de doos vlucht wordt nog gezocht. Omdat hij duidelijk herkenbaar is gefilmd hoopt de politie dat hij wordt herkend. De man is tussen de 25 en 30 jaar oud en hij draagt een donker trainingspak. Verder heeft hij een donkere huidskleur, een bol gezicht en een sikje.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000