Kopers blijken oplichters en maken grote partij goud buit

Een afspraak in een hotel tussen twee kopers en één verkoper loopt voor de laatste heel vervelend af. De twee sluwe kopers gaan er via een raam vandoor met een partij gouden munten ter waarde van 100 duizend euro. Van die vlucht zijn beelden.

De twee oplichters arriveren op zaterdag 5 februari omstreeks 14.00 uur in een Audi A4 bij het Novotel aan de Hargalaan in Schiedam. Eén van hen loopt naar een speciaal gereserveerde ruimte, waar hij de 46-jarige verkoper uit het Brabantse Boekel, ontmoet. De andere man, vermoedelijk de bestuurder van de auto, blijft in het hotel op hem wachten.

Als de koper aangeeft de echtheid van de munten even te willen controleren, staat de verkoper toe dat hij met de volledige partij goud de kamer uitloopt. Een kostbare vergissing, want de verkoper wacht tevergeefs op zijn terugkeer.

De koper vlucht namelijk samen met zijn handlanger via een raam het hotel uit en stappen in hun auto. Hoewel beiden een mondkapje dragen, zijn ze goed herkenbaar. Let vooral op de posturen van de twee. Wie weet wie het zijn en/of heeft informatie over de gouden munten? Wellicht zijn ze ergens te koop aangeboden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000