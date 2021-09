Verdachte mislukte beroving Hoogvliet nu herkenbaar in beeld

De berover denkt op vrijdag 26 april rond 12.00 uur ’s middags zijn slag te kunnen slaan. Hij benadert de metroreiziger en zegt dat hij zijn spullen moet afgeven anders loopt het niet goed met hem af. De overvaller doet vervolgens zijn tas open en het slachtoffer ziet de kolf van een vuurwapen.

Die bedreiging maakt echter weinig indruk want het slachtoffer zegt meteen dat hij de politie gaat bellen. Na dat antwoord besluit de berover zonder buit te vluchten.

Vermoedelijk is de dader minderjarig en daarom werd hij vorige week onherkenbaar getoond en kreeg hij de kans zich te melden. Dit heeft heeft hij niet gedaan en daarom laten we hem nu herkenbaar zien. Weet u wie het is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000