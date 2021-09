Rotterdams stadsbestuur noemt schrappen metrolijn A onacceptabel: 'Niemand die hier van afwist'

"We hadden enkele dagen dagen daarvoor een nieuwe dienstregeling afgesproken en in werking gezet en dan kan bij de minste of geringste uitval van metro's de dienstregeling niet nageleefd worden. Ik was daar not amused over”, aldus wethouder Judith Bokhove.

Aanpassing dienstregeling

Vorige week maakte de RET bekend dat door uitval van metro’s vanwege onderhoud- en reparatieproblemen de dienstregeling wordt aangepast. Tot nader order rijdt metrolijn A niet. Dat is de metrolijn van Ommoord naar Vlaardingen. In Ommoord rijdt een pendelmetro naar Graskruid waar overgestapt kan worden op andere metro's. De andere stations langs metrolijn A kunnen ook door lijn B en voor een groot deel met lijn C worden bereikt.

In de politiek is de verbazing over deze onverwachte actie groot. Raadsleden waren zelf vorige week woensdag nog op bezoek geweest bij het vervoersbedrijf, maar hebben toen niets gehoord over het vervallen van de lijn tussen Binnenhof en Vlaardingen. Leefbaar Rotterdam eiste vandaag opheldering van wethouder Bokhove.

Raadslid Bart van Drunen van Leefbaar Rotterdam: "Belachelijk dat het op deze manier als donderslag bij heldere hemel gewoon even wordt gedeponeerd bij de stad. Niemand die hier vanaf wist. Je moet ineens vlak voor het weekend vernemen dat vanaf maandag de reis langer gaat duren en dat je een keer extra moet gaan overstappen."

Wethouder Bokhove geeft aan dat deze maatregel zowel de gemeente als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die de opdrachtgever is van de RET, heeft overvallen. Het stadsbestuur van Rotterdam zegt dat er vooraf geen signalen waren dat de RET de dienstregeling moest versoberen vanwege uitval van veel treinstellen.

"Ik werd daags na het werkbezoek op woensdagavond door de MRDH op de hoogte gesteld van dit probleem. Dat is natuurlijk helemaal niet zoals het hoort. De reizigers werden geïnformeerd maar de partners in de regio wisten nog van niets."

Al jaren onderhoudsproblemen

Wel wisten de wethouder en de MRDH dat de RET al jarenlang problemen had met het onderhoud van de metro's. Twee jaar geleden is al een meerjarig onderhoudsprogramma afgesproken om te zorgen dat de metro's op orde zouden zijn. Verwacht werd dat daar tijdens de coronacrisis aan kon worden gewerkt, omdat dan niet alle treinstellen zouden rijden. Maar tijdens corona was het volgens Bokhove voor de RET moeilijk om aan de metro's te laten werken of mensen uit het buitenland in te huren. Ook was het lastig om aan nieuwe onderdelen te komen.

Nu blijkt dat ook de nieuwste metrostellen problemen hebben met de remcilinder en dus uitvallen. Daar had niemand op gerekend. Bokhove: "Dat betekent wel dat er onvoldoende buffer is om dat op te kunnen vangen."

Om de hele regio nog wel goed bereikbaar te houden, heeft de RET besloten om als noodmaatregel de metro’s op lijn A niet te laten rijden. Wethouder Bokhove benadrukt dat die maatregel niet in overleg is genomen. Vanuit de MRDH en Rotterdam is ook direct om uitleg gevraagd of dit de enige oplossing is of dat er mogelijk nog alternatieven zijn. Ook moet de RET nu snel uitleg geven wanneer de dienstregeling weer normaal zal zijn. Volgende week zou daar meer bekend over moeten zijn.

Reactie RET

De RET laat in een reactie weten: "Wethouder Bokhove is op woensdag 8 september door de MRDH geïnformeerd dat één van de mogelijke maatregelen het schrappen van lijn A was. Op vrijdag 10 september hebben we het naar buiten gebracht, nog voordat Bokhove het definitieve besluit had gehoord. Dat hebben we snel hersteld, maar we betreuren dat het later gebeurde."