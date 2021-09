Lopers door het dolle nu de Rotterdam Marathon groen licht heeft gekregen

"Ja ik ben heel erg blij. Ik train hier nu al twee jaar voor en mis de uitdaging", zegt een dolblije René Reine. Reine is fanatiek hardloper en traint bij de Barendrechtse atletiekvereniging C.A.V. Energie. Reine heeft meerdere marathons gelopen, maar die in Rotterdam is toch wel bijzonder. "Om zoiets te doen in je eigen regio is natuurlijk fantastisch.

Voor zijn loopmaat Arno van Slobbe is het allemaal net wat spannender. Hij is 'the new guy' binnen de marathon-scene. "Ik ben twee jaar geleden begonnen omdat ik ooit een marathon wil hebben gelopen in mijn leven. Het is een bucketlist-ding zeg maar en ik hoop 'm er nu echt af te gaan strepen", zegt Van Slobbe lachend. Zenuwachtig is hij nog niet, maar hij voelt de druk wel.

Trainer Ton Legerstee staat er met een glimlach naar te kijken. "Je moet er wel voor gemaakt zijn. Er komt altijd wel pijn bij kijken en daar moet je tegen kunnen. Daarnaast is letten op je voeding en zorgen dat je voldoende slaap krijgt ook ontzettend belangrijk om de marathon te voltooien."

Spannende weken

Mirella Mellegers, ook onderdeel van de trainingsgroep van Legerstee, moet allemaal nog maar zien of het doorgaat. "Ik geloof het gewoon nog niet. Ik geloof het pas als ik in de startblokken sta. Het is nu al zo vaak uitgesteld. Ik hoop wel heel erg dat het doorgaat." De zorgen van Mellegers zijn niet ongegrond, want als de besmettingen weer oplopen, zet Aboutaleb weer snel een streep door 'de mooiste'.