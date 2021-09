Het weer van vandaag: geregeld zon en droog

Vandaag hebben we in het Rijnmondgebied te maken met rustig en droog weer. De zon laat zich geregeld zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een heerlijke 21 graden. De wind waait slechts zwak en en aan zee matig en komt uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kan zich plaatselijk mist vormen. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en waaien doet het nauwelijks.

Morgen - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist - is het mooi weer met zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt maximaal een graad of 21. De oostenwind waait zwak tot aan zee matig.

Vooruitzichten

Op zondag en begin volgende week is het fijn nazomerweer met zonnige perioden en blijft het overal droog. In de middag wordt het zondag nog een graad of 20, daarna wordt het 18 of 19 graden. Op woensdag begint de astronomische herfst en het weer lijkt daar vanaf donderdag in mee te gaan.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,2 graden en de minimumtemperatuur 10,2 graden. Er valt gemiddeld 28,8 mm neerslag.