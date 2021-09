Opnieuw burenruzie in Rotterdamse Dantestraat: man neergeschoten

Buren in de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen hebben donderdagavond rond 19:30 uur vermoedelijk zo'n hoogoplopende ruzie gekregen, dat één van hen op een ander heeft geschoten. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hij was wel bij bewustzijn. Er is nog niemand aangehouden als verdachte.