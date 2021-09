Man die Iryna met 26 messteken doodde krijgt 8 jaar cel en tbs

De dood van een vrouw aan de Parkkade in Rotterdam is bestraft met acht jaar cel en tbs. Haar lichaam werd in december 2019 gevonden in een auto die uit de Nieuwe Maas werd getakeld. De man die onderkoeld op de kade lag, is vrijdag door de rechter veroordeeld.

De 36-jarige Iryna uit Oekraïne was overleden aan messteken. De eigenaar van de auto, de 39-jarige Fabian E., heeft bekend dat hij de vrouw heeft gestoken. Volgens hem was het zelfverdediging en was hij als eerste aangevallen. Daarna had hij haar mes afgepakt.



De man had een steekwond in de hartstreek maar justitie gaat er vanuit dat hij dat bij zichzelf heeft gedaan. De verdachte had in het verleden meerdere keren gedreigd zelfmoord te plegen. Bij Iryna zijn 26 steekwonden geteld.

Relatie voorbij

De verdachte en de vrouw hebben enige tijd een relatie gehad. Fabian E. zou niet hebben geaccepteerd dat zij een andere vriend kreeg. Op 21 december 2019 zocht hij Iryna op in bar Le Petit in Rotterdam, waar zij werkte als animeerdame. Uit getuigenverklaringen blijkt dat zij wilde dat hij wegging en dat zij kenbaar maakte dat de relatie voorbij was.



Justitie vermeldt in de reconstructie van de nacht een bijzonder voorval. Toen het nummer 'Laat me Leven' van Gerard Joling en Toni Martin werd opgezet, is Iryna dat gaan meezingen in de richting van Fabian E. Ze wilde daarmee nogmaals aangeven dat hij haar moest loslaten. De man zou daarop boos zijn geworden en zijn gaan huilen.



Kort daarna wachtte hij haar buiten op, ze stapte in de auto waarna het stel naar de Parkkade reed. Na een ruzie reed de zwarte Mercedes de Nieuwe Maas in. Fabian E. werd sterk onderkoeld op de kade aangetroffen. Een dag later vertelde hij de politie wat er was gebeurd, waarna de auto met daarin het lichaam van Iryna werd teruggevonden.

Lager dan de eis

De straf is lager dan de tien jaar cel en tbs die justitie heeft geëist. De rechtbank vindt tien jaar een passende straf, maar wijst op een recente wetswijziging. Vanaf 1 juli is de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) veranderd. In het verleden kwamen veroordeelden in principe vrij nadat zij twee derde van hun straf hadden uitgezeten. Dat is nog steeds zo, maar zij mogen maximaal twee jaar eerder vrijkomen.



In de Parkkade-zaak zou Fabian E. volgens de oude regeling zijn vrijgekomen na 6 2/3 jaar (waarna tbs was gevolgd). Door de nieuwe VI-regeling zou dat bij tien jaar hebben betekend dat hij acht jaar in de gevangenis bleef. De rechter in Rotterdam vindt het niet uit te leggen dat de verdachte daarmee een zwaardere straf krijgt, enkel doordat zijn zaak toevallig na 1 juli is behandeld. Daarom is de opgelegde straf nu wat verlaagd.