Jarige clown Bassie (86) in het zonnetje gezet met parade van auto's en caravans

De man met wie generaties kinderen zijn opgegroeid, is na jaren weer voor even het middelpunt van aandacht. Een draai-orgel speelt de bekende Bassie en Adriaan liedjes. En dat maakt indruk. "Ze hebben me pas vanochtend verteld dat dit vandaag zou gebeuren", zegt de gepensioneerde clown. "Anders had hij er niet van kunnen slapen" vult zijn vrouw Coby aan.

Voor elkaar zorgen

Bassie wordt al jaren verzorgd door zijn vrouw Coby. "Ik ben nu een echte mantelzorger. Ik doe het overigens met veel liefde", zegt ze. "Wij kennen elkaar inmiddels 62 jaar en zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd. Het is logisch dat je dan voor elkaar zorgt."

Bas van Toor | Foto: Rijnmond

In 2016 begon voor Bassie het medische circus met een longontsteking. Daarna volgden meer aandoeningen waaronder een auto-immuunziekte, een aangezichtsverlamming, uitval in de benen, een beroerte en complicaties na een halsslagaderoperatie.

Bas van Toor (1935) en zijn jongere broer Adri (Aad) stappen al op jonge leeftijd de wereld van circus en variété in. Tussen 1955 en 1980 treden zij nationaal en internationaal op met het acrobatennummer The Crocksons. Vanaf de jaren zeventig beginnen zij op te treden als het inmiddels welbekende duo Bassie & Adriaan. Naast optredens in theaters en circussen (waaronder het Circus Bassie & Adriaan) zijn de clown en de acrobaat vooral bekend van de vele avonturenseries voor kinderen op tv. Hoewel het duo al ruim twintig jaar niet meer optreedt voor publiek, zijn ze nog steeds razend populair.

Levenswerk

Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de aantallen bezoekers van de overzichtstentoonstelling Bassie & Adriaan. De tentoonstelling opende eind 2020 de deuren in Museum Vlaardingen. De expositie met originele attributen, rekwisieten en filmmateriaal is opgebouwd met drie thema's. Centraal daarin staan de beginjaren van het duo, de televisieseries en hun persoonlijk leven. Ook zijn er speurtochten en een toer langs plekken waar opnames zijn geweest.

“Wij zijn enorm vereerd door het initiatief van Museum Vlaardingen. Het is geweldig om meer dan zestig jaar werk terug te zien in één expositie, een kroon op ons levenswerk”, zei Aad van Toor, eerder.

Door de coronacrisis mocht elke dag maar een beperkt aantal bezoekers de collectie zien. Ook was het museum langere tijd gesloten. De expositie over het leven en werk van de broers Van Toor blijft zeker tot 31 oktober te zien in Museum Vlaardingen.