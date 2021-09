Feyenoord-trainer Arne Slot over twijfelgeval aanvoerder Toornstra: 'Verwacht Jens er tegen PSV gewoon bij'

De trainer van Feyenoord gaf aan dat Reiss Nelson in ieder geval nog niet beschikbaar is. Of Jens Toornstra mee doet is nog een twijfelgeval. "Jens vond het verstandig om zich vandaag even goed te laten behandelen aan zijn bovenbeen. Maar ik ga er vanuit dat hij zondag tegen PSV inzetbaar is."

Voor de rest is iedereen goed uit de strijd met Macabbi Haifa gekomen. "Het herstel is goed geweest. Dit omdat we dinsdag hebben gespeeld. Als we op donderdag hadden gespeeld, had het meer impact gehad. Nu zitten er voldoende dagen tussen."

Tegenstander PSV wil net als Feyenoord dominant voetbal spelen. "Ze kunnen met minieme kansen goals maken. Het is een team dat met elkaar keihard werkt om het voetbal van de tegenstander onmogelijk te maken."

De vergelijking tussen de twee topclubs is nog niet te maken, vindt Slot. "PSV is langer bezig en heeft doorgeselecteerd. Je ziet dat het dit seizoen een stuk beter gaat dan vorig seizoen."

Topwedstrijden

Als trainer van AZ verloor Arne Slot in het begin alle topwedstrijden. Nu, als beginnend trainer van Feyenoord, kan hij met die ervaring niet direct iets. "Leuk dat je daar naar vraagt. Het is een proces geweest. Het eerste jaar werden we derde en verloren we alle topwedstrijden. Met goed, attractief en dominant voetbal. Het had tijd nodig om dit ook in de topwedstrijden te laten zien. Dat lukte uiteindelijk, maar dat heeft even geduurd. Dus of we daar tegen PSV wat aan hebben, dat weet ik niet."

Tot slot ging het op de persconferentie natuurlijk ook over de verjaardag van Slot. Hij is vandaag 43 jaar geworden. "Ik heb op gebak getrakteerd. Ik moet eerlijk zeggen: ik ben jarig, maar alle focus zit op PSV. Los van alle felicitaties is het een gewone werkdag."

PSV - Feyenoord is zondag uiteraard te volgen via Radio Rijnmond. Verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop reizen naar Brabant af.

