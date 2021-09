Feyenoord-keeper Justin Bijlow over eigen ontwikkeling: 'Stappen gemaakt op mentaal vlak'

De breedte van de selectie van Feyenoord is vaak onderwerp van gesprek. "PSV heeft een brede selectie. Die van ons is misschien niet zo breed, maar we hebben wel een sterkte selecte."

In de Johan Cruijff-schaal van 2018 speelde PSV en Feyenoord tegen elkaar. Feyenoord won na strafschoppen en Bijlow had een hoofdrol met het stoppen van penalty's. "Toen was ik net 18 of 19. Dat was een mooie herinnering. Ik hoop dat we zondag weer een mooie herinnering kunnen maken."

De doelman kijkt liever naar de toekomst. "Met meer wedstrijden komt er meer ervaring. Ook op mentaal vlak ben ik bezig geweest. Dit om je te focussen. Daar heb ik wel stappen in gemaakt. Ik ben rustig in elke situatie. Je laat het op je af komen en vertrouwt op je eigen kunnen."

