Eerste divisie: Excelsior en FC Dordrecht allebei onderuit

Het leek van tevoren nog zo mooi voor Excelsior. Met drie overwinningen op rij als nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie naar De Graafschap afreizen, voor een absolute topper. Maar het goede gevoel waarmee de Kralingers naar Doetinchem vertrokken, verdween al snel.

De Rotterdammers kwamen er geen moment aan te pas tegen De Graafschap. Het was maar goed dat doelman Stijn van Gassel toch op tijd fit was voor deze wedstrijd, nadat hij in het duel met FC Dordrecht nog geblesseerd uitviel. Dankzij de 24-jarige doelman haalde Excelsior in ieder geval nog zonder tegendoelpunten de rust.

Doelpunten in tweede helft

Maar het bleek uitstel van executie. Via een van richting veranderd schot van Jasper van Heertum kwam De Graafschap kort na rust alsnog op voorsprong. Even leek het door de gelijkmaker van Marouan Azarkan alsnog een mooie avond te kunnen worden voor Excelsior, maar eigenlijk zat het er geen moment in.

Tien minuten na de gelijkmaker van Azarkan kwamen de Superboeren via Joey Konings alweer op voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Elmo Lieftink het met een fabelachtige vrije trap allemaal nog wat erger: 3-1.

Het was pas de tweede nederlaag van het seizoen voor Excelsior, dat hierdoor afzakt naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap - Excelsior 3-1 (0-0)

54' Jasper van Heertum 1-0

57' Marouan Azarkan 1-1

67' Joey Konings 2-1

77' Elmo Lieftink 3-1

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, Vlasenko (78' Botermans), Aberkane; Baas (78' Driouech), Wieffer, Chacón (62' Eijgenraam), Azarkan; Niemeijer, Dallinga

FC Dordrecht hekkensluiter na nieuwe nederlaag

Ook voor FC Dordrecht was het een teleurstellende avond. Het verloor in de kelderkraker tegen Telstar voor de vierde keer op rij: 0-1. Dat was overigens niet nodig geweest. Kansen kreeg de ploeg van Michele Santoni in de eerste helft volop. Maar dichterbij dan een schot op de paal van de Spanjaard José Pascu kwamen de Schapenkoppen niet.

De bezoekers leken al wel snel te scoren, via Glynor Plet. Alleen bleek Plet de bal in het doel te hebben geslagen, in plaats van gekopt. Waar Diego Maradona daar nog mee wegkwam, werd het doelpunt van de spits afgekeurd.

Toch ging het in de tweede helft alsnog mis voor de Schapenkoppen. Het doelpunt van Gyliano van Velzen werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar de kopbal van Ozgur Aktas – vorig seizoen nog spelend voor FC Dordrecht – trof wél doel. Een terechte voorsprong voor de Noord-Hollanders.

Gestopte strafschop

In minuut 77 stopte FC Dordrecht-doelman Liam Bossin vervolgens nog een strafschop van Van Velzen, maar dat was uiteindelijk niets meer dan een persoonlijk succesje. Want hoewel de Schapenkoppen via verdediger Ruggero Mannes nog een enorme kans kregen op de gelijkmaker, kwamen ze niet meer langszij.

Door de nederlaag is FC Dordrecht de nieuwe hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, met vijf punten uit zeven duels.

FC Dordrecht - Telstar 0-1 (0-0)

71' Ozgur Aktas 0-1

78' Bijzonderheid: Liam Bossin (FC Dordrecht) stopt strafschop

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, Van Huizen, N'Diaye (74' Wielzen), Savastano (64' Biberoglu); Hölscher (64' Schuurman), Van der Avert, Pascu (80' Vliet), El Azzouzi; Agrafiotis, Meijer

