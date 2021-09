Luister live mee: bomvolle extra Radio Rijnmond Sport met Sparta, Excelsior en FC Dordrecht

Vrijdag is altijd al een mooie voetbaldag bij Rijnmond, met onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Deze vrijdag 17 september is het helemaal feest, met een extra sportuitzending op de radio met het verslag van maar liefst drie voetbalwedstrijden.

Na de uitzending op tv van FC Rijnmond met AD-columnist Sjoerd Mossou (17:20 uur en elk uur herhaald) gaan we vanaf 19:00 uur los op de radio. Een uur lang gaan we voorbeschouwen op de drie live wedstrijden en kijken we natuurlijk alvast uit naar dé topper van dit weekend: PSV-Feyenoord, komende zondag.

Vanaf 20:00 uur mis je niets van alles wat er gebeurt op de drie velden bij Sparta - NEC in de eredivisie en de eerste divisie duels De Graafschap - Excelsior en FC Dordrecht - Telstar. Met name het duel in Doetinchem is interessant, nu Excelsior een geweldige start van het nieuwe seizoen heeft gehad met 13 punten uit de eerste 6 duels.

Luister hieronder live mee met de bomvolle uitzending.

Sparta - NEC is ook te volgen via onderstaand liveblog.

Sparta - NEC (aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Mijnans, Auassar, Osman, Smeets; Thy, Van Crooij

De Graafschap - Excelsior (aftrap 20:00 uur)

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, Vlasenko, Aberkane; Baas, Wieffer, Chacón, Azarkan; Niemeijer, Dallinga

FC Dordrecht - Telstar (aftrap 20:00 uur)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, Van Huizen, N'Diaye, Savastano; Hölscher, Van der Avert, Pascu, El Azzouzi; Agrafiotis, Meijer

