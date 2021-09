Politie pakt weer groep drugsuithalers op in Rotterdamse haven, jongste is 14

Politie en douane hebben een groep tieners opgepakt op het terrein van APM Terminal aan de Europaweg in de Rotterdamse haven. Havenwerkers zagen vrijdagochtend vroeg een verdachte groep jongeren tussen de containers rennen. Ze zijn ook door een helikopter gespot. De jongste van het groepje is 14 jaar.

In totaal heeft de politie vijf jongeren van het terrein gehaald. Een jongen van 14, twee van 16, een van 17 en de groepsoudste is 22 jaar. De politie gaat met ze in gesprek. Zonder bewijs dat ze daadwerkelijk ergens drugs moesten ophalen, kunnen uithalers alleen een boete krijgen voor het onbevoegd betreden van een terrein.

De 14-jarige is hoogstwaarschijnlijk de jongste uithaler ooit.

De politie heeft een paar telefoons gevonden, één ervan lag tussen de containers en is niet van een van de opgepakte jongeren.