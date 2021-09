Rapper Kevin heeft een passie voor de nachtwinkel: dit zijn vijf van zijn meest essentiële nachtshop-artikelen

De rekken zijn goed gevuld in de tijdelijke nachtwinkel in het centrum van Rotterdam. De boodschappen zijn een knipoog naar bestaande producten: Beetje Moe energiedrink, In de Coupe stylinggel en Fishermans Mattie keelpastilles. Ze zijn een verwijzing naar eerdere nummers van de rapper.

De 26-jarige Kevin, echte naam Kevin de Gier, is vanavond aanwezig om een luistersessie te geven aan een select gezelschap genodigden en om een videoclip op te nemen. Welke nachtshopartikelen kan hij niet zonder?

1 (Gordel)wegwerpmesjes

“Het is een essentieel product, maar ik heb ze zelf al een tijdje niet meer gebruikt”, zegt hij terwijl hij over zijn baard wrijft, die al anderhalf jaar niet geen scheermes meer heeft aangeraakt. Het is een knipoog naar een nummer van hem over de Gordelweg op een van zijn eerdere albums. “Ik reed zo vaak op die weg dat het een inspiratie werd voor een nummer. Het is heel herkenbaar voor Rotterdammers als ze naar een andere stad gaan.”

Kevin met Gordelwegwerpmesjes | Foto: Tenny Tenzer

2 Vloeitjes

En dan bedoelt hij niet de kleine om shag mee te rollen, maar de langere versie voor, in zijn eigen woorden, een ‘jonko’. Hoeveel van die vloeitjes gebruikt hij dan per dag? Hij moeten even nadenken. “Ik denk zes of zeven per dag.” Kan hij er nog wel van afblijven?

“Het kan wel, ik was drie weken gestopt en heb toen een nummer voor het album gemaakt terwijl ik nuchter was. Ik wilde weten of ik het kon.” Stoned zijn tijdens nummers maken heeft zijn voor- en nadelen, zegt Kevin: “Het kan meer tijd kosten om iets te maken om dat je heel dromerig kan zijn, maar je wordt er ook een stuk creatiever van.”

3 Vissershoedje

We zijn aanbeland bij een stukje fashion. Het vissershoedje werd afgelopen jaar een frequent stijlelement onder de jongeren. Kevin voelt volgens zichzelf feilloos hypes aan: “Dat heb ik wel een beetje erin gebracht”, zegt hij met een knipoog.

“In april kwam het eerste nummer Fisherman van mijn album uit, en nu zie ik ze steeds vaker.” Korte tijd daarvoor won hij de Edison Popprijs in de categorie hiphop: een bevestiging dat Kevin geen kortstondige hype is.

“Tot nu toe zou je alles kopen toch”, zegt hij met een grijns.

Kevin is gek op slowjuice | Foto: Tenny Tenzer

4 Appelsap

Of, zoals hij het noemt: ‘Slowjuice’. “Als je met mij wilt chillen en viben, dan moet je in een lage versnelling komen.” En daar staat hij bekend om: tergend langzame raps die hypnotiserend klinken en dan nieuwsgierig maken naar meer. In contrast staat dan de titel van het nieuwe album Grote Versnelling.

“Het zegt ook wat over mijn leven en de ontwikkeling die ik heb meegemaakt. Mijn eerste ep uit 2016 heette Kleine Versnelling en bestond uit negen nummers. Mijn nieuwste heeft 18 nummers.” Onder andere Ronnie Flex, Frenna en Jonna Fraser staan op Grote Versnelling.

5 Chocoladereep

Een bij-effect van de consumptie van 'sfeerverhogende' rookwaar is de onvermijdelijke ‘vreetkick’. Kevin weet daar alles van en zegt dat een reep chocola daar een goede remedie tegen is. Maar hij is allerminst een zoetekauw. “Ik ben meer een pastafreak. Of ook wel pastapolite. Overal waar ik kom probeer ik de pasta.”

Met een beetje aarzeling wil hij de tent delen waar hij in Rotterdam de beste pasta heeft gegeten. “Pizzahouse in Rotterdam-West. Het is een beetje undercover, maar als je daar eet beloof ik je dat je het lekker gaat vinden.”

Met slowflakes ontbijt Kevin het liefst | Foto: Tenny Tenzer

Bonusitem: Cornflakes oftewel Slow Flakes

“Lekker met melk. Maar ik ken ook mensen die het met water eten: Ghettoflakes.” Kevin onderstreept het belang van een goed ontbijt. Als ex-voetballer van Excelsior —als kleine jongen speelde hij op hoog niveau— weet hij dat dit een onmisbare maaltijd is. “Het is belangrijk om goed te ontbijten. Ik merk dan dat ik de dag goed doorkom, en dan 1-0 voorsta als ik de deur uitga.”

Het album Grote Versnelling is nu te beluisteren op Spotify