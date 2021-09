Landelijke treinstoring ontstond in Rotterdamse server

De landelijke treinstoring op het spoor donderdagmiddag lijkt te zijn ontstaan in de telefonieservers van ProRail in Rotterdam. Volgens de spoorbeheerder werkte de back-up in Rotterdam niet. Ook in Amsterdam staan telefonieservers die als back-up zouden moeten werken, maar het overschakelen naar dat systeem duurde te lang. Volgens ProRail was er daardoor geen stabiele verbinding, waardoor het niet verantwoord was om de treinen door te laten rijden.

De treinen rijden normaal gesproken op een automatisch verkeersleidingssysteem. Alleen als er zich een incident voordoet, gaat dan anders. Dan communiceren de verkeersleiders via een telefoniesysteem met machinisten in de trein.

Rotterdamse telefonieserver

Door problemen in de Rotterdamse server lukte dat niet goed genoeg. De communicatie met de machinisten was onvoldoende, waardoor de treinen donderdag rond 17:30 uur in het hele land werden stilgezet. De storing duurde tot 19.00 uur. "We balen er ontzettend van dat dit is gebeurd. Het chagrijn is groot. We gaan met de provider Mobirail kijken hoe we dit gaan voorkomen", zegt een woordvoerder.

ProRail zegt dat het gaat om voorlopige resultaten en dat het onderzoek naar de treinstoring nog loopt. "We willen de onderste steen bovenhalen."