Sjoerd Mossou in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet de momenten kiezen om hoog druk te zetten tegen PSV'

Feyenoord speelt zondag de eerste topper van dit seizoen. In Eindhoven wacht PSV, dat koploper is van de eredivisie en indruk maakt in de eerste weken. Zo won PSV al overtuigend van Ajax en AZ. "Maar Feyenoord is ook al verder dan je zou mogen verwachten", vindt Sjoerd Mossou, columnist van het Algemeen Dagblad.