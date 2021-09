Man bedreigt burgemeester Aboutaleb en eist 277.000 euro: 'Een politieke moord zie ik wel zitten of de koning gijzelen'

Een man uit Den Haag heeft begin dit jaar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam bedreigd. Hij zou zich koest houden als de burgemeester hem 277.000 euro in contant geld of in goud of zilver zou betalen. Hij wilde het geld direct hebben, "dan praten we nergens meer over", schreef hij in een email. "Anders gaat Rotterdam wat meemaken."

De 60-jarige verdachte verstuurde de bedreiging aan het adres van Aboutaleb tussen 1 en 4 januari van dit jaar. Naast de flinke zak geld vroeg hij om een vrijgeleide het land uit. Waarom hij de burgemeester bedreigt, is niet duidelijk. Naast de stad Rotterdam die volgens hem iets gaat meemaken wat "nooit gezien is" noemt hij "Marokkanen en de 'spugo's' van deze wereld".

Als er niet betaald wordt, dan zal er wat gebeuren, belooft Peter V. "Als ik toch de gevangenis in moet voor twee jaar, dan wil ik 'ze' (deep stateholland=Aboutaleb en media-vrienden) wel een goede reden geven." Hij vervolgt: "Een politieke moord zou ik wel leuk vinden of de koning of burgemeester gijzelen."

Nog twee bedreigingen

V. staat woensdag voor de rechter. Justitie vervolgt hem ook voor de bedreiging van een man en een vrouw. Eind januari werd een vrouw in Rotterdam in bijzijn van een man bedreigd met de dood of geweld. "Ze moet een kogel krijgen", riep de verdachte uit. Twee weken later kreeg een zekere Michael de volle laag via een getuige. "Ik ga naar Michael in zijn kleine kamertje en hij komt er niet meer levend uit. Ik heb niks meer te verliezen en ben door hem nu alles kwijt", zou V. volgens justitie hebben gedreigd.