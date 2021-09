Discriminatie lhbti-leerlingen op Gomarus in Gorkum: onderwijsinspectie doet aangifte van strafbaar feit

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een onderzoek in naar de behandeling van lhbti-leerlingen op de reformatorische Gomarus scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel. Aanleiding zijn berichten dat leerlingen met homoseksuele gevoelens gedwongen uit de kast moesten komen, ook als ze daar zelf niet aan toe waren. Na eigen onderzoek heeft de Inspectie van het Onderwijs aangifte gedaan van discriminatie.

De onderwijsinspectie stelde het onderzoek in na onthullingen in de NRC over het handelen van de schoolleiding. Het bestuur van Gomarus heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan discriminatie toen het vijf jaar geleden drie homoseksuele meisjes dwong om uit de kast te komen. De drie moesten hun seksuele voorkeur opbiechten aan hun ouders.

Ernstig tekortgeschoten

Volgens de Inspectie is het Gomarus ernstig tekortgeschoten in het bieden van een veilige en gelijkwaardige omgeving aan de leerlingen. Hiermee is mogelijk de wet overtreden. Daarnaast heeft het bestuur geld dat bedoeld was voor onderwijs, gebruikt voor een schadevergoeding aan een leerling die dreigde naar de rechter te stappen.

Demissionair minister Arie Slob schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer dat 'op meerdere punten een forse inspanning van het bestuur en de leraren moet volgen'. Verder schrijft hij 'geraakt' te zijn door de ervaringen van de leerlingen nadat hij met een aantal had gesproken. Het onderzoek kan volgens Slob niet goedmaken wat hen is overkomen, "maar het helpt wel om te voorkomen dat andere leerlingen in de toekomst iets vergelijkbaars mee moeten maken".

Het Gomarus heeft tot januari gekregen om maatregelen te treffen. Dan volgt nieuw onderzoek van de Inspectie.