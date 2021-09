Treinverkeer tussen Gouda Goverwelle en Rotterdam Centraal gestremd tot middernacht

De aanrijding gebeurde vrijdagavond rond 20:30 uur. Korte tijd later werd duidelijk dat de persoon is overleden. Of het om een man of vrouw gaat, is niet duidelijk. De politie hoort getuigen. Vermoedelijk gaat het om een geval van zelfdoding, laat een woordvoerder weten.

