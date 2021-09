Kleurloze confrontatie tussen Sparta en NEC levert geen winnaar op

Na een rustige openingsfase zonder kansen, waarin Sparta wel het iets betere van het spel had, kwamen de bezoekers uit Nijmegen na een klein halfuur spelen op voorsprong. Jonathan Okita was het eindstation van een combinatie dwars door het Rotterdamse centrum, om de bal vervolgens in de verre hoek te schuiven.

Met de voorsprong was het momentum enige tijd voor NEC, in een eerste helft waarin veel spelers van Sparta met blessures op het veld lagen. Zo moesten Mica Pinto, Lennart Thy, Adil Auassar en Bryan Smeets allemaal behandeld worden met pijntjes. Toch kwam de thuisploeg op slag van rust op gelijke hoogte. NEC-doelman Mattijs Branderhorst redde nog op een schot van Thy, maar in de rebound stond Sven Mijnans op de goede plek: 1-1. Vlak daarvoor had Mo Osman al met een vlammend schot de lat geraakt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Sven Mijnans viert zijn gelijkmaker | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Weinig hoogtepunten

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niets op Het Kasteel. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en creëerden nagenoeg geen kansen. Ook vijf wissels van Sparta-trainer Henk Fraser leverden geen nieuwe kansen op.

NEC mocht in het laatste gedeelte nog de meeste aanspraak maken op een overwinning tegen een slordig Sparta, maar de ruststand bleek uiteindelijk de eindstand. Daarmee heeft Sparta na vijf wedstrijden spelen eveneens vijf punten in de eredivisie.

Sparta - NEC 1-1 (1-1)

29' Jonathan Okita 0-1

44' Sven Mijnans 1-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels (80' Jans), Vriends, Heylen, Pinto; Mijnans (72' Masouras), Auassar, Osman (80' Goudmijn), Smeets (46' Emegha); Thy, Van Crooij (72' Engels)