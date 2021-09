Henk Fraser kan leven met punt voor Sparta tegen NEC: 'Het lukte gewoon niet'

En dat was toch teleurstellend na de goede wedstrijd van een week eerder tegen Fortuna Sittard (3-1). "Vooraf ga je voor drie punten, zeker omdat we wel wat vertrouwen hadden na de vorige wedstrijd, met name in de eerste helft. En ik vind dat we qua energie ook zo begonnen, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Dat was een tikje", geeft Fraser toe.

"En toen ging NEC makkelijker voetballen en werden wij slordiger en onrustiger. Ik ben blij dat we toch de 1-1 maakten. Ook in het begin van de tweede helft leek het de goede kant op te gaan, maar gaandeweg verlies je kracht en vallen de linies uit elkaar. NEC had dat beter uit kunnen spelen, maar wij hadden het geluk dat zij dat niet deden. We hebben geknokt, maar het niet niveau gehaald wat we voor ogen hadden. Het lukte gewoon niet, maar we hebben wel geknokt voor dat ene punt."