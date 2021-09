Het weer van vandaag: heerlijk nazomerweekend

Vandaag begint de dag hier en daar met dichte mist. De mist verdwijnt geleidelijk in de loop van de ochtend. Verder is het een mooie nazomerdag met zonnige perioden en vormen zich een aantal stapelwolken. Het blijft droog en met een middagtemperatuur van 21 of 22 graden is het vrij warm voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig en komt uit het oosten.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Omdat vanuit het oosten drogere lucht wordt aangevoerd is de kans op mist fors kleiner dan de afgelopen nachten. De temperatuur varieert van 14 graden vlak aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot aan zee matige oostenwind.

Morgen kunnen we genieten van een heerlijke dag met flinke zonnige perioden en blijft het droog. Landinwaarts vormen zich in de middag ook enkele stapelwolken. Het wordt opnieuw maximaal 21 of 22 graden en dat bij een zwakke tot matige oostenwind.

Vooruitzichten

Van maandag tot en met woensdag komt er in het huidige weer nauwelijks verandering. Het betekent dat er flinke zonnige perioden zijn en dat het droog blijft. Wel komt de temperatuur met 18 of 19 graden lager uit dan dat we de laatste tijd gewend waren. Woensdagavond om 21:21 uur begint de astronomische herfst. Vanaf donderdag gaat het weer daar in mee en dat betekent een overgang naar wisselvallig weer met af en toe regen of enkele buien en meer wind. In eerste instantie gaat de temperatuur dan even wat omhoog.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.