Honderden bekeuringen uitgedeeld bij grote controle in metro

Bij een grote controle in de Rotterdamse metro zijn vrijdagavond meer dan driehonderd bekeuringen uitgeschreven. De meeste waren voor het niet dragen van een mondkapje. 158 mensen kregen hiervoor een bekeuring.

Ook voor zwartrijden, het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs, geluidsoverlast, roken op het perron, en bedelen zijn boetes uitgedeeld. Er was één aanhouding voor openbare dronkenschap. De controle concentreerde zich op metrostation Capelsebrug, maar was in het hele metronetwerk van de RET.