Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis behoudt ongeslagen thuisstatus na laat doelpunt van Kevin Dercks

Met een puntertje in blessuretijd heeft Kevin Dercks zich zaterdag gekroond tot man van de wedstrijd bij Excelsior Maassluis-Quick Boys. De middenvelder besliste dit duel in de tweede divisie door de winnende 2-1 te maken.

In de wedstrijd tegen de Katwijkers kwam Excelsior Maassluis wel op achterstand. Tommy Bekooij zette na negen minuten spelen de stand op 0-1, maar Bram Wennekers trok met zijn doelpunt in de 28e minuut de stand weer gelijk (1-1). Het bleef lang gelijk bij Excelsior Maassluis-Quick Boys. Uiteindelijk behield de thuisploeg de ongeslagen status in eigen huis via de late 2-1 van Dercks.

Jong Sparta deed in de tweede divisie goede zaken in de kop van de ranglijst. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van Kozakken Boys via treffers van Marouane Afaker, Mohammed Tahiri en Marcus Scholten. De laatste twee doelpuntenmakers waren pas productief toen Jong Sparta met tien man speelde. Jafar Bynoe kreeg namelijk in de tweede helft de rode kaart.

ASWH moet in deze competitie nog altijd wachten op de eerste zege van het seizoen. In Hendrik-Ido-Ambacht ging de ploeg van trainer Rogier Veenstra met 3-0 onderuit tegen Jong FC Volendam.

Ranglijst tweede divisie:

1. Katwijk (5-12 +6)

2. Jong Sparta (5-11 +8)

10. Excelsior Maassluis (5-7 -2)

17. ASWH (5-1 -6)

18. GVVV (5-1 -9)

Derde divisie zaterdag

Barendrecht werkte de meest opmerkelijke wedstrijd in deze speelronde af. Het uitduel met Sportlust ’46 lag in Woerden een lange tijd stil, omdat er een blessure was bij het arbitrale kwartet. Uiteindelijk speelden beide teams met 2-2 gelijk. Joey Jongman en Marouane Bakour maakten de treffers voor Barendrecht. Dat team bivakkeert met twee punten uit vijf wedstrijden op de zeventiende plaats in de derde divisie.

SteDoCo verloor op bezoek bij VVOG. In Harderwijk ging de ploeg uit Hoornaar met 2-1 onderuit. Voor de zwart-roden maakte Mitchel de Zwart vlak voor tijd de aansluitingstreffer, maar dat mocht voor SteDoCo niet meer baten. Het team van trainer Frans Adelaar is dertiende met vijf punten uit vijf duels.

Hoofdklasse A:

In een waar doelpuntenspektakel trok Zwaluwen aan het langste eind bij DHSC. De Vlaardingers wonnen in Utrecht met maar liefst 4-3. Na deze zege staat het team van trainer Henk de Zeeuw op de derde plaats in de hoofdklasse A met acht punten uit vier duels.

Overige uitslagen:

Spijkenisse – FC Rijnvogels 0-6

Capelle – SC Feyenoord 3-2

ARC – Poortugaal 1-2

Rijsoord – Jodan Boys 0-1

Smitshoek – DUNO 3-0