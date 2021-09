Kan Excelsior Maassluis in eigen huis weer punten pakken? Volg het duel met Quick Boys live in Zuid-Holland Sport

Excelsior Maassluis wil zaterdag graag ongeslagen blijven in de tweede divisie. De mannen van trainer Dogan Corneille nemen het in de Lavendelstraat op tegen directe concurrent Quick Boys. Zuid-Holland Sport is erbij.

Samen met Omroep West Sport maakt Rijnmond Sport weer een gezamenlijke radio-uitzending. Daarin is er volop aandacht voor het duel Excelsior Maassluis-Quick Boys. Die wedstrijd begint om 15:00 uur. Philip van Es is de radiocommentator in Maassluis. Verder volgt Zuid-Holland Sport de duels Noordwijk-De Treffers (14:00 uur) en Katwijk Scheveningen (15:30 uur) in de tweede divisie.

In de eerste vier wedstrijden behaalde Excelsior Maassluis vier punten. Alle resultaten werden in thuisduels behaald. IJsselmeervogels (2-2) en Koninklijke HFC (3-2) konden bij de Tricolores niet winnen, maar in uitwedstrijden verloor Excelsior Maassluis tot nu toe alles. Er is dus alles aan gelegen om van die vijftiende plek in de tweede divisie te komen. Mocht Excelsior Maassluis winnen, dan gaat het in elk geval over Quick Boys heen. De Katwijkers hebben ook vier punten in vier wedstrijden gepakt.

Luister hieronder live mee naar Zuid-Holland Sport:

Zuid-Holland Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. Herman Nanninga presenteert de show op Radio West en Rijnmond Rijnmond.