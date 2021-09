GGD prikt zonder afspraak op Afrikaandermarkt: 'Goed initiatief, want bestaan veel roddels over vaccin'

In de Moskee zit de gang aan weerszijden vol wachtenden. Liever niets vertellen, is hier het devies. Dankzij de vrijwilligers van de moskee, gaat de doorloop gesmeerd. Na wat administratieve handelingen kan gekozen worden voor het Pfizer-vaccin of Moderna.

Met een vaccinatiepercentage van minder dan vijftig procent in Rotterdamse achterstandswijken als Delfshaven, Charlois en de Afrikaanderwijk, wordt er alles aan gedaan om de vaccinatiecijfers op te krikken. Van oproepen van de Iman, het inzetten van een Turkse influencer en een informatiekraampje op de Afrikaandermarkt.

De kracht van dit laatste initiatief ligt volgens de GGD in de laagdrempeligheid. Passanten worden soms aangesproken in hun eigen taal en er kan gebruik worden gemaakt van een tolk.

Goede informatie

We treffen Danny Colijn, projectdirecteur corona van de Rotterdamse GGD. Hij hoopt dat mensen op basis van goede informatie over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. "Volgens mij hebben we een goed recht in Nederland om je eigen afweging te maken over je lichamelijke integriteit. Ik hoop wel dat mensen dat doen op basis van de juiste informatie. Wij zetten ons daarvoor in."

Medewerkers van de GGD wezen bewoners in Rotterdam-Zuid op de mogelijkheid om zich zonder afspraak te laten vaccineren tegen corona. | Foto: Rijnmond

De projectdirecteur is bezorgd over de gezondheid van de mensen. "Ik denk dat we in een land leven waar we de kans hebben om nu de vaccins er zijn jezelf en anderen te beschermen."

Veel roddels

"Ik vind het geweldig dat je dicht bij, zonder drempels, je vaccinatie kunt halen", vertelt de 41-jarige Mohamed over het prikken zonder afspraak in de moskee. Hij beseft dat er veel 'roddels' rondgaan over het vaccin. Welke dat zijn? "Dat een vaccinatie dodelijk is of dat het gevolgen heeft voor de gezondheid. Dat er nu wordt gevaccineerd in de moskee laat zien dat dat eigenlijk helemaal niet klopt. Dus het is een goed initiatief."

Hij is ook van plan zichzelf te laten vaccineren. "Persoonlijk merkte ik onder familieleden op dat de mensen die gevaccineerd waren en getroffen werden door het virus minder ziek zijn geworden dan degenen die niet gevaccineerd waren. Kijk, ik wachtte in het begin ook even af wat er allemaal ging gebeuren. Nu ik het zelf heb gezien en meegemaakt, ben ik ook van plan om me te laten vaccineren."

Colijn van de GGD: "Er is een kleine groep die gewoon niet wil en dat is vaak gebaseerd op desinformatie." Dat is onjuiste informatie die expres wordt verspreid. "Daarnaast zijn er mensen die vragen of vaccinatie wel samengaat met hun medicijnen of die gewoon niet weten waar ze naartoe moeten om een prik te halen."

"Mensen zitten met heel veel vragen. Je moet heel goed luisteren naar de mensen, naar de informatiebehoefte die er is. Daar moet je het juiste antwoord op geven. Het is vervolgens aan de mensen zelf om de afweging te maken of ze zich wel of niet willen laten vaccineren."

Desinformatie

Ludwina (59) staat ook op de markt namens de GGD. Ze reageert fel op jongeren die zich via hun eigen socialemediakanalen laten informeren en daardoor besluiten van vaccinatie af te zien. "Ik irriteer me kapot aan die filmpjes. Dan zie ik een man in een oude witte slagersjas die voor een boekenkast gaat zitten en mensen allerlei onzin vertelt. En het wordt geloofd."

De vrijwilligster heeft nog een irritatie. "Er zijn ook migranten die achter superrechtse politici aanlopen die normaal geen reet met hun te maken willen hebben, maar die op dit moment gewoon gebruik maken van hun angst en hun onzekerheid."

"Lees je in. Geloof niet iedereen. Corona discrimineert niet." | Foto: Rijnmond

In gesprek met jongeren benadrukt Ludwina dat ze zich goed moeten laten informeren. "Lees je in. Geloof niet iedereen. Corona discrimineert niet."

Ook de projectdirecteur geeft aan dat de groepen die ze nu nog zien - de mensen in de wijken met een vaccinatiegraad lager dan vijftig procent - vaak informatie hebben die niet altijd juist is. Ze halen het van sociale media, van internet of van mensen die ze spreken. Colijn: "Volgens mij moet je gewoon de goede informatie verstrekken en daarin niet opdringerig zijn. Luister naar de overweging waarom mensen zich niet willen laten vaccineren en geef juiste informatie, passend bij de persoon."

Een jonge moeder geeft anoniem haar reactie te geven op de aanwezigheid van GGD-medewerkers. "Ik vind dat iedereen hier zijn eigen keus in moet maken. Voor mijn gevoel drijf je mensen toch wel wat in het nauw. Ik ben niet ingeënt. We leven in een vrij land. Iedereen mag kiezen en doen wat 'ie wil, maar soms heb je toch wel het gevoel dat je gedwongen wordt om een vaccin te nemen. Ze zeggen het niet in woorden, 'je moet het doen', maar wel in daden. Je normale leven word je gewoon ontnomen als je je niet laat vaccineren."

Andere fase

Volgens Colijn sluit de actie op de Afrikaandermarkt aan bij een andere fase van de pandemiebestrijding. "De grootschalige acties zijn klaar en we proberen te leren hoe we steeds beter aansluiting kunnen vinden bij mensen om maatwerk te leveren. Bijvoorbeeld door in nog meer talen te communiceren. En als het straks slechter weer wordt en het niet uitnodigt om mensen op straat aan te spreken, moeten we nog creatiever worden denk ik."