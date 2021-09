Hardlooptrainer Tjeerd helpt lopers in Barendrecht richting de Marathon van Rotterdam: 'Het definitieve doorgaan voelt als een bevrijding'

"We zijn nooit gestopt met trainen, omdat veel mensen vooral vanwege corona niet wilden stoppen met lopen", begint Witkamp, terwijl op de achtergrond zijn lopers zich warmdraaien voor een duurloop. Het is één van de laatste stukjes huiswerk, zoals Witkamp het zelf noemt. De lopers moeten bij deze training zich voorbereiden op de grote test: de marathon van Rotterdam.

'Daar krijg je kippenvel van'

"Ze hadden een ontzettend grote behoefte aan wedstrijden", merkt Witkamp op. Daarom is er voor de lopers bij CAV Energie weinig veranderd. Zij vervolgen hun reguliere trainingen en schema's en volgens Witkamp moet dat ervoor zorgen dat de lopers straks klaar zijn voor de marathon. En voor mensen die wel overvallen zijn door het nieuws dat de marathon door gaat, heeft Witkamp eigenlijk maar één simpel advies: "Stel het dan uit tot volgend jaar. Als je nu nog moet beginnen of niet op schema ligt, dan ga je het niet redden."

Kijk hieronder naar de reportage over de marathonlopers van CAV Energie uit Barendrecht. De tekst gaat verder onder de video:

Tegelijkertijd was het voor veel lopers niet makkelijk, geeft Frank toe. Hij is één van de meer ervaren lopers binnen de groep: "Je wilt uiteindelijk toch naar iets toe werken. Als je dat niet kan omdat het twee keer wordt uitgesteld, dan is het een uitdaging om gemotiveerd te blijven. Maar daarbij helpt het dan wel dat je in een groep loopt, dan kan je elkaar motiveren en op de been houden."

En samen willen alle lopers van Energie straks de eindstreep halen, iets wat voor sommige deelnemers meteen de eerste keer zal worden. "Ze hebben allemaal hun eigen programma's. Tot nu toe gaat het allemaal goed en ligt iedereen op schema", legt Witkamp uit, die zelf na 22 deelnames een jaartje overslaat.

Desalniettemin kijkt de hardlooptrainer uit naar de marathon. "Ik zou ook bijna iedereen willen adviseren om een keer in dat startvak te gaan staan. Met Lee Towers, dat publiek en de Coolsingel... daar krijg je kippenvel van. Ik weet dan ook zeker dat het dit jaar weer een fantastische marathon gaat worden."