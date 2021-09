Feyenoord-update: Onder 21 wacht nog altijd op eerste punten; Bozeník trefzeker in Duitsland

Na drie wedstrijden is Feyenoord Onder 21 nog steeds puntloos in de Onder 21-competitie. Op bezoek bij FC Groningen gingen de jonge Rotterdammers zaterdag met 2-1 onderuit. Het winnende doelpunt viel pas in de blessuretijd.

FC Groningen nam in de 24e minuut de leiding (1-0). Pas laat in de tweede helft trok Feyenoord de stand naar 1-1 via een doelpunt van Mimeirhel Benita. Uiteindelijk bleef het team van trainer Sipke Hulshoff met lege handen achter in Groningen. In de blessuretijd van de tweede helft scoorde de thuisploeg de winnende 2-1. Bij Feyenoord Onder 21 stond Naoufal Bannis in de basis tegen FC Groningen. Hij maakt ook deel uit van de eerste selectie van trainer Arne Slot.

Kijk hieronder naar de basisopstelling van Feyenoord Onder 21 tegen de leeftijdsgenoten van FC Groningen:

Feyenoord verloor al de eerste twee wedstrijden van de Onder 21-competitie. NAC Breda was in de openingsspeeldag met 4-2 te sterk en ADO Den Haag versloeg vorige week de Rotterdammers met 2-1.

Kijk hieronder de samenvatting terug van Feyenoord Onder 21-ADO Den Haag Onder 21 (1-2) van zaterdag 11 september:

Bozeník vindt het net

Feyenoord-huurling Robert Bozeník heeft zijn eerste doelpunt voor de Duitse club Fortuna Düsseldorf te pakken. De Slowaakse spits scoorde de gelijkmaker in het duel met Regensburg in de Tweede Bundesliga (1-1). In diezelfde competitie viel Christian Conteh in bij SV Sandhausen. De Duitse Ghanees mocht achttien minuten meedoen tegen 1. FC Heidenheim, maar Conteh ging met Sandhausen uiteindelijk met 3-1 onderuit.