LIVEBLOG: Aursnes aan de aftrap bij Feyenoord, Linssen op de bank gezet voor de topper tegen PSV

Het Philips Stadion is zondag het decor voor de eerste topwedstrijd van dit seizoen. Feyenoord gaat bij PSV op bezoek en de winnaar van dit duel doet goede zaken in de top van de eredivisie. Uiteraard is Rijnmond Sport erbij in Eindhoven.

Voor aanvang van deze speelronde stond PSV ongeslagen bovenaan met twaalf punten uit vier wedstrijden. Feyenoord is zevende met zes punten, maar heeft een duel minder gespeeld dan de Noord-Brabanders.

Beide teams hebben deze week voor de eerste keer in dit seizoen in Europees groepsverband gespeeld. PSV en Feyenoord pakten allebei een punt. De Rotterdammers kwamen in Israël bij Maccabi Haifa in de Conference League niet verder dan een 0-0 gelijkspel. PSV hield in de Europa League Real Sociedad uit Spanje op 2-2.

Kortom: PSV en Feyenoord mogen allebei flink aan de bak in deze belangrijke topper. De wedstrijd begint om 14:30 uur onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht.

We zijn erbij!

In Radio Rijnmond Sport mis je geen enkele seconde van deze spannende tweestrijd. Om 13:00 uur begint al de voorbeschouwing op Radio Rijnmond. De uitzending duurt tot en met 18:00 uur. Na PSV-Feyenoord zal er natuurlijk uitgebreid nagepraat worden over de wedstrijd. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn onze commentatoren in Eindhoven. Dennis Kranenburg presenteert de show. Emile Schelvis analyseert deze topper in Radio Rijnmond Sport.

PSV - Feyenoord (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til, Toornstra; Jahanbakhsh, Sinisterra