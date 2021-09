Sportoverzicht: Feyenoord Handbal onderuit in eerste wedstrijd na bijna een jaar

Feyenoord Handbal heeft zaterdag het eerste duel in de eredivisie heren verloren. E&O Handbal uit Emmen was in sporthal Wielewaal met 26-22 te sterk. Het was de eerste wedstrijd voor Feyenoord Handbal na het stopzetten van de competitie vanwege het coronavirus.

De Rotterdammers speelden bijna een jaar geleden de laatste competitiewedstrijd. Afgelopen zaterdag mochten de mannen van de nieuwe trainer Mohsen Daghrir eindelijk weer aan de bak. Hij is de opvolger van Arjan Koster, die afgelopen seizoen Feyenoord Handbal verliet.

Atletiek

Rutger Koppelaar heeft bij de Continental Tour de titel gegrepen bij het polsstokhoogspringen. De atleet uit Dordrecht sprong in de Keniaanse hoofdstad Nairobi 5,65 meter. Dat was maar liefst vijftien centimeter hoger dan de nummer twee Tommi Holttinen uit Finland.

Voor Koppelaar was de overwinning een fijne opsteker. Hij mocht afgelopen zomer niet naar de Olympische Spelen in Tokio vanwege een positieve coronatest.

Hockey

HC Rotterdam pakte vrijdag de eerste overwinning van het seizoen in de hoofdklasse heren. Hurley uit Amstelveen werd aan de Hazelaarweg met 4-2 opzij gezet. Zondag nam de ploeg van coach Albert Kees Manenschijn het op tegen topclub Bloemendaal. In Noord-Holland kon Rotterdam echter niet winnen. Bloemendaal was met 3-0 te sterk.

Victoria liep bij HGC tegen een nederlaag aan. De Rotterdamse hockeydames verloren met 3-0 in Wassenaar.

Korfbal

DeetosSnel wacht in de veldcompetitie nog altijd op de eerste punten. De Dordtenaren verloren in Groep A van de ereklasse met 18-12 thuis van LDODK/Rinsma. Ook KCC/CK Kozijnen ging in dezelfde groep onderuit. De ploeg uit Capelle aan den IJssel delfde het onderspit tegen DOS '46 (15-17). In Groep B van de ereklasse had PKC/Vertom geen kind aan TOP/Litta. De Papendrechters haalden in Sassenheim flink uit (11-27).

Rugby

The Hookers kon zaterdag de goede competitiestart van vorige week geen goed vervolg geven. Op bezoek bij RC The Dukes in 's-Hertogenbosch verloor de ploeg uit Hoek van Holland met 34-14. De Hoekenezen zijn nu tiende met vijf punten uit twee wedstrijden.

Tafeltennis

Het Europese Top 16-toernooi is zaterdag teleurstellend verlopen voor Britt Eerland. De Schiedamse was na één ronde al klaar. In de Griekse stad Thessaloniki verloor Eerland van Dora Madarasz uit Hongarije. Het werd 4-2 in sets.

Waterpolo

In de eredivisie heren waren de regioploegen niet succesvol. SVH verloor in Rotterdam met 19-14 van PSV. ZPB H&L Productions ging op bezoek bij ZPC Amersfoort met 10-8 onderuit. Na twee wedstrijden hebben SVH en ZPB nog geen punten gepakt.

Wielrennen

Jos van Emden is zondag op het WK Tijdrijden op de weg twaalfde geworden. De Schiedammer finishte in België in een tijd van 49 minuten en 41 seconden. De winnaar kwam uit Italië. Filippo Ganna was bijna twee minuten sneller dan Van Emden, die de enige deelnemende Nederlander was op dit onderdeel.

Zaalvoetbal

In het tweede competitieduel van het seizoen leed Feyenoord Futsal een keiharde nederlaag bij topclub Hovocubo. In Hoorn gingen de Rotterdammers met maar liefst 17-2 onderuit. Feyenoord Futsal is samen met vier andere eredivisieploegen nog puntloos.